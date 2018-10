Udbetaling af satspuljemidler er indstillet på grund af stor svindelsag, bekræfter børne- og socialminister.

Der er en sammenhæng mellem sagen om underslæb for 111 millioner og nedlukning af udbetalingssystemet.

Det bekræfter børne- og socialminister Mai Mercado (K).

»Sagen om underslæb i Socialstyrelsen er så alvorlig, at styrelsen har set sig nødsaget til at lukke for udbetaling af tilskud i en periode. »

Britta Nielsen ses her ved en hesteauktion i 2007, hvor hun købte føllet Minnie for 175.000 kr. Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Britta Nielsen ses her ved en hesteauktion i 2007, hvor hun købte føllet Minnie for 175.000 kr. Foto: Wiegaarden Fotostudie

»Det sker for at sikre, at pengene går til de foreninger og organisationer, som er blevet dem tildelt,« siger ministeren.

I sidste uge kom det frem, at en 64-årig kvinde er sigtet for at svindle sig til 111 millioner kroner af satspuljemidlerne.

Det har fået Socialstyrelsen til at tilbageholde oktober måneds udbetaling af midlerne, som går til udsatte grupper i samfundet.

Mai Mercado lover, at pengene kommer til udbetaling snarest muligt. Hun lover samtidig, at foreningerne nok skal få de penge, de har fået stillet i udsigt.

/ritzau/