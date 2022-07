Lyt til artiklen

Det føltes som om, at tiden gik i stå, da Mahdi Al-wazni tidligere på aftenen stod på øverste etage i Field's.

Sammen med sin familie var han ved at spise på en restaurant, da der pludselig lød høje skud fra et andet sted i storcentret.

Det fik folk til at løbe i panik, og så skete der det, som bare ikke måtte ske:

Mahdi Al-wazni kunne ikke finde sin to og et halvt år gamle datter, og da han havde ledt efter hende i flere minutter, så han pludselig en bevæbnet mand.

34-årige Mahdi Al-wazni tog herefter sin telefon op og filmede manden, der var iklædt lyse shorts, en sort vest, bagudvendt kasket og en stor riffel.

Og det opdagede den bevæbnede mand.

»Han så, at jeg filmede, så han råbte, at det ikke var ægte skud, men det kunne jeg regne ud var løgn,« siger Mahdi Al-wazni.

Mahdi Al-wazni fortsatte med at filme manden, der stod stille i et halvt minut, før han løb videre med riflen i hånden og råbte højt.

»Han virkede meget aggressiv og råbte forskellige ting. Han skød også en enkelt gang, mens jeg filmede,« fortæller Mahdi Al-wazni, der vurderer, at han befandt sig 200 meter fra den mistænkte mand.

Da den bevæbnede mand satte i løb, så Mahdi Al-wazni også sit snit til at flygte, og da han kort efter ringede til sin familie, fik han godt nyt fra den anden ende af røret.

Hans datter var låst inde med et familiemedlem på et kontor i Field's.

»Hun endte med at sidde der i tre timer, og det er hårdt for en lille pige, men jeg er bare glad for, at hun er i live,« fortæller faderen.

Selv beskriver Mahdi Al-wazni, at han ikke var bange for sit eget liv, men kun sin datters, da han stod og filmede gerningsmanden.

»Jeg var bange for, at der skulle ske noget med hende, men det var som om, at jeg var uden følelser, da jeg stod der foran ham. Jeg skulle bare finde hende, og så filmede jeg ham også for at være sikker på, at det blev filmet, hvis han ville skyde mig,« siger Mahdi Al-wazni.

Politiet har søndag aften oplyst, at der er »flere døde og flere sårede« efter hændelsen i Fields.