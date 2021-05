En magnetfisker i Aarhus fik sig noget af en fangst, da han fiskede i Aarhus Å søndag eftermiddag.

Han fik nemlig en gammel håndgranat på 'krogen', og så blev politiet og EOD tilkaldt.

Det fortæller vagtchefen hos Østjyllands Politi til B.T.

Det var magnetfiskeren selv, der ringede til politiet, da han havde gjort sit fund.

»Sådan en gammel håndgranat kan være ustabil, så vi passer på, at ingen kommer alt for tæt på. Så vi fik EOD på stedet, og de kunne konstatere, at der ikke var nogen detonator i den, men der var tale om en rigtig håndgranat, som nu bliver destrueret,« siger vagtchefen.

Vagtchefen fortæller, at EOD-holdet på stedet kunne fortælle, at der var tale om en ananas-granat, som formentlig er tilbage fra 2. Verdenskrig.

Der skulle være blevet smidt 25.000 af den slags granater ned over Danmark til modstandsfolk.

Magnetfiskeren skulle have haft det helt fint og taget det helt roligt over sit fund.

Vagtchefen anbefaler andre magnetfiskere at tilkalde politiet og lad det ligge, hvis man finder gammelt våbenværk.