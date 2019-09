Slovensk chauffør undgik at få registreret køre- og hviletid korrekt, afslørede kontrol på motorvejen.

En magnet i en lastbil har udløst bøder til en slovensk chauffør og hans chef på i alt 504.000 kroner.

Med magneten blev en såkaldt taktograf manipuleret, så chaufførens køre- og hviletid ikke blev registreret korrekt, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

I straffen, som Retten i Roskilde har fastsat, indgår også, at chaufføren er blevet frakendt førerretten i fire år. Frakendelsen er ubetinget.

Sagen stammer tilbage fra december sidste år, da lastvognen blev stoppet på Køge Bugt Motorvejen. Her viste det sig, at taktografen var blevet manipuleret.

Afgørelsen i retten flugter præcist med den påstand, som anklageren kom med, fremgår det af en pressemeddelelse om sagen tirsdag.

Heri gør politikommissær Henrik Fobian opmærksom på perspektivet:

- Det er åbenlyst, at det er livsfarligt og uansvarligt at have en chauffør kørende på vejene, som ikke får de hvil, han skal have.

Politikommissæren udtaler, at han håber, at dommen vil virke som et kraftigt signal til andre vognmænd og chauffører.

/ritzau/