Et Mærsk-skib har tabt 46 containere, som lige nu ligger og driver rundt ud for kysterne mellem Bulbjerg og Svinkløv.

Det skriver Nordjyske.

Til mediet siger Christer Haven, der er pressevagt ved forsvarskommandoen:

»De ligger i vandet, og nogle er ved at drive i land.«

Forsvarskommandoen oplyser til TV 2, at de har meldt ud til skibsfarten, at man skal være forsigtig i området. Containerne forventes at drive i land.

Til tv-stationen siger Christer Haven, at han formoder at tabet af containerne har noget med stormen Pia at gøre.

Mærsk har ikke ønsket at oplyse, hvad der er i containerne.