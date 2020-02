Ifølge politiet er borgere systematisk blevet kontaktet af svindlere, der udgav sig for at arbejde for Skat.

To 21-årige mænd er blevet anholdt og sigtet for at stå i spidsen for et netværk, der i en periode systematisk har taget kontakt til borgere og udgivet sig for at være fra Skattestyrelsen.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er blevet varetægtsfængslet i foreløbig 27 dage efter et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

De mistænkes for at have franarret de forurettede personlige oplysninger såsom NemID og diverse kodeord.

I forbindelse med sagen advarer politikommissær Ove Randrup fra Københavns Politi mod, at man udleverer personlige oplysninger over telefonen.

- Selv om disse mennesker kan virke både troværdige og professionelle i telefonen, så skal man altid huske på, at myndigheder aldrig ville bede om personlige oplysninger gennem en telefonopringning.

- Det er derfor vigtigt, at man ikke udleverer nogen informationer, hvis man bliver ringet op på denne måde, siger Ove Randrup i pressemeddelelsen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor ønsker Københavns Politi ikke at oplyse om de nærmere omstændigheder i sagen.

Efterforskningen fortsætter, og Københavns Politi kan udelukke, at der kan komme flere anholdelser.

- Disse unge mænd har sat deres bedrageri i system og har på det groveste udnyttet borgere på den mest usympatiske facon, siger Ove Randrup.

/ritzau/