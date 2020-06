I februar blev en 25-årig mand dræbt af skud i Tilst. Nu har politiet anholdt tre mænd.

Østjyllands Politi anholdt tirsdag aften tre mænd i en sag om et skuddrab i Tilst ved Aarhus.

Der er tale om en mand på 22 år og to mænd på 24 år.

De tre mænd sigtes for efter forudgående aftale og fælles forståelse at have skudt og dræbt en 25-årig mand i Tilst 27. februar.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene vil onsdag morgen blive fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

De tre mænd sigtes også for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder ved at have været i besiddelse af et 9 mm-skydevåben i forbindelse med drabet.

De to 24-årige mænd sigtes derudover for drabsforsøg ved i marts at have planlagt at dræbe én eller flere personer.

/ritzau/