Fem mænd er sigtet for drab og drabsforsøg. Én erkender våbenbesiddelse, men alle fem nægter drab og forsøg.

Fem mænd er søndag eftermiddag ført ind i Retten i Hillerød, hvor de fremstilles i grundlovsforhør efter lørdagens voldsomme opgør i Rungsted.

De fem mænd er sigtet for at have dræbt en anden mand, og samtidig er de sigtet for forsøg på at dræbe mindst fire andre mænd.

De er sigtet for at have handlet i fælles forening og at have det planlagt sammen.

Den ene sigtede, der sidder i en blå dna-dragt, er også sigtet for at have været i besiddelse af et skydevåben.

Lørdag aften klokken 18.03 modtog politiet anmeldelsen om skyderi på Rungsted Strandvej.

En 20-årig mand fra Nivå blev dræbt af skud, mens fire andre mænd i alderen 20-27 år kom til skade i forbindelse med sammenstødet.

De sigtede nægter sig skyldige i drab og drabsforsøg. Mens den mand, der er iført dna-dragt, erkender sig skyldig i våbenbesiddelse.

/ritzau/