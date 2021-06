To mænd på 45 og 41 år er sigtet for svindel med coronakompensation for store beløb. Den ene for over en million kroner.

Det skriver Københavns Politi på deres Twitter-profil.

Den ene er sigtet for at have ansøgt Erhverstyrelsen om et beløb på 1,6 millioner kroner for 45 ansatte, mens den anden mand har ansøgt om 97.000 kroner for en enkelt ansat.

De to mænd er omfattet af den skærpende § 81d i straffeloven, der giver mulighed for at fordoble strammerammen for coronarelaterede forbrydelser.

Bedrageri kan straffes typisk med fængsel i et år og seks måneder. I særligt grove tilfælde er strafferammen helt op til 8 år.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Københavns Politi, men det er ikke lykkedes på nuværende tidspunkt.

