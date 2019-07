To mænd udgav sig ifølge sigtelse for at være betjente, som ville hjælpe ældre dame med at undgå hackerangreb.

To mænd på 19 og 20 år er blevet anholdt og sigtet for at have narret mere end 500.000 kroner fra en ældre kvinde.

Mændene udgav sig ifølge politiet for at være betjente, som ville hjælpe den ældre dame i forbindelse med, at nogen havde forsøgt at hacke hendes bankkonto.

I stedet lænsede de kvindens konto for over en halv million kroner, oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at anholde de to mænd efter godt politiarbejde. Dermed er dette usædvanligt grove tilfælde af bedrageri overfor en ældre dame bragt til ophør, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen om bedrageriet mandag. Mændene blev anholdt tirsdag eftermiddag.

De unge mænd vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup onsdag formiddag.

I kølvandet på sagen opfordrer politikredsen endnu engang borgere til at være på vagt over for denne form for kriminalitet.

Borgere bør være skeptiske, hvis nogen henvender sig med økonomiske spørgsmål og udgiver sig for at være politifolk.

Hvis man er i tvivl, skal man bede om at se legitimation. Alternativt kan man ringe til politiet på 114 for at få bekræftet, at der er tale om en ansat ved politiet.

/ritzau/