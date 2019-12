Et ledende medlem af Nordfront samt en medsigtet lader sig frivilligt varetægtsfængsle yderligere fire uger.

To mænd, der for fire uger siden blev anholdt og sigtet for at have overhældt 84 gravsten med grøn maling på en jødisk gravplads i Randers, skal forblive varetægtsfængslet yderligere fire uger.

Det oplyser Østjyllands Politi.

De to sigtede har frivilligt valgt at lade varetægtsfængslingen fortsætte, oplyses det.

I forbindelse med retsmødet for fire uger siden kom det frem, at den ene af de to sigtede er Jacob Vullum Andersen, der er såkaldt redeleder i Den Nordiske Modstandsbevægelse, også kaldet Nordfront.

Han havde i dagene forud for fængslingen udtalt sig om sagen til flere medier.

- Vi synes, det er positivt, at folk omsider er begyndt at vågne op til en erkendelse af, at magtjøder og jødisk infiltration i samfundet er yderst skadelig og uønsket, sagde han til TV2 Østjylland.

Hærværket på Østre Kirkegård kom til offentlighedens kendskab 10. november.

Natten mellem 9. og 10. november var 81-årsdagen for Krystalnatten i Nazityskland.

91 jøder blev dengang dræbt, op mod 200 synagoger blev sat i brand, og 7500 forretninger blev ødelagt.

Betegnelsen Krystalnatten henviser til de store mængder af glas fra knuste butiksruder, der lå i natten og glimtede som krystaller.

De to sigtede nægtede sig begge skyldige, da de blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers 13. november.

Af hensyn til den videre efterforskning blev dørene lukket under retsmødet, så pressen ikke kunne høre de sigtedes forklaringer.

Dommer Marianne Sonne konkluderede efter forhøret, at der var begrundet mistanke om, at de to er skyldige i de rejste sigtelser.

Der er blandt andet fundet jakker og sko med pletter af grøn maling hos en af de sigtede.

Desuden er der fundet maling og en pensel samt balloner med rester af maling.

