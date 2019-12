To mænd på 20 og 24 år er anholdt i Spanien. De mistænkes for at have hjulpet fange med at flygte fra sygehus.

Politiet har anholdt to mænd, der er mistænkt for at have deltaget i en fangeflugt fra Slagelse Sygehus 19. november. Mændene på henholdsvis 20 og 24 år blev anholdt i Barcelona i Spanien.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Begge mænd vurderes at have været fysisk til stede under befrielsesaktionen, hvor bandemedlemmet Hemin Dilshad Saleh slap ud fra en psykiatrisk afdeling.

De to mænd blev efter fangeflugten varetægtsfængslet in absentia - uden at være til stede - og internationalt efterlyst.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er meget tilfreds med anholdelserne. De to mænd vil blive begære udleveret til Danmark.

- Det er endnu for tidligt at sige, hvordan de to anholdte vil stille sig til udleveringen, og vi ved derfor ikke, hvor lang tid der går, før de kan stilles for en dommer i Danmark.

- Men anholdelserne er igen et signal om at gerningsmændene ikke kan gemme sig i udlandet, da det internationale politisamarbejde har lange fangearme, siger Kim Kliver i pressemeddelelsen.

