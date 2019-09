Tre mænd er varetægtsfængslet for drabsforsøg, efter at en mand blev tæsket i Flensborg tidligt søndag morgen.

Tre mænd med bopæl i Danmark er fængslet for drabsforsøg i Tyskland. Det skriver JydskeVestkysten, som citerer avisen Flensburger Tageblatt.

Mændene er 39 og 40 år gamle.

En gruppe på fem mænd - herunder de tre fra Danmark - kom ifølge anklagemyndigheden af uvisse årsager op at skændes med to andre mænd tidligt søndag morgen uden for et diskotek i Flensborg.

Det udviklede sig voldeligt, så en 40-årig mand blev slået i jorden og herefter sparket flere gange i hovedet.

Han blev tæsket så voldsomt, at han ifølge anklagemyndigheden var i livsfare. Mandag eftermiddag blev hans tilstand betegnet som kritisk, fortalte en talsperson ved politiet til den tyske avis.

Gruppen på fem mænd stak ifølge anklagen efterfølgende af fra stedet, men de blev anholdt samme dag. To af mændene er senere blevet løsladt.

Det fremgår af artiklen ikke, hvornår retsmødet fandt sted, hvordan de tre mænd forholder sig til sigtelsen, eller hvad de selv skulle have forklaret om sagen.

