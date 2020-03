To unge mænd fra Nykøbing blev tirsdag formiddag sigtet for overtrædelse af miljøloven.

De blev sigtet, efter de angiveligt havde læsset en stor omgang affald af ud over en skrænt.

Det skriver Sydsjællands Politi i deres døgnrapport.

Mandag klokken 17 modtog politiet en anmeldelse om, at der var blevet smidt et læs affald af ved stranden neden for traktørstedet ved Pomlenakke.

Tirsdag formiddag rykkede en patrulje så ud til stedet, hvor betjentene fandt kemiske væsker og en mikroovn.

I affaldsbunken fandt politiet dog også noget vældig værdifuldt.

Der lå nemlig nogle dokumenter i affaldsbunken, som ledte politiet i retning af en 18-årig mand fra Nykøbing.

Ham og en 20-årig kammerat, der også havde været på stedet, indrømmede, at det var dem, der havde efterladt affaldet.

De blev efterfølgende sat til at rydde op efter sig selv i løbet af tirsdagen, hvorefter de blev sigtet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke oplysninger om, hvorfor mændene valgte at smide affaldet i naturen.

Det er altså uvist, om det hænger sammen med, at stort set alle genbrugspladser på grund af coronasituationen er lukket for adgang for private.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser til Ritzau, at de to mænd står til at blive straffet med en bøde.