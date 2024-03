Andreas Gaskin og Marc Stengaard Jepsen har tilstået håndtering af over tre ton hash og fået fængselsdomme.

Yderligere to personer er blevet fredag blevet dømt i det narkosagskompleks, som politiet kalder Operation Amato.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelsen.

Der er tale om 37-årige Andreas Gaskin og 38-årige Marc Stengaard Jepsen. De er i Retten i Næstved blevet idømt henholdsvis syv og fire års fængsel efter at have tilstået at have modtaget, solgt og videredistribueret over tre ton hash.

Gaskin stod for koordineringen af modtagelsen og videredistribueringen af hashen. I flere tilfælde tog han imod store mængder hash ved Rødding Kirke. Det blev derefter fragtet til Marc Stengaard Jepsens adresse i Korsør.

Jepsen havde til opgave at optælle og pakke penge fra hashsalget.

Ud over fængselsstraffen til Andreas Gaskin har retten konfiskeret 3,2 millioner kroner fra ham. Penge, der menes at stamme fra hashsalget.

Gaskin modtog sin dom, mens Jepsen har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Seks personer er tidligere blevet dømt i Operation Amato-komplekset. Yderligere fire er fortsat varetægtsfængslet.

/ritzau/