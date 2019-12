Der er atter protester i Indien mod voldtægtshandlinger.

Indien har længe været plaget af en række voldssager mod kvinder. Nu er det sket igen.

Fire indiske mænd har erkendt sig skyldige i at have voldtaget og brændt en kvinde levende.

Hændelsen har efterfølgende ført til store protester i landet, det skriver CNN.

Den grusomme hændelse fandt sted tidligere på ugen i den indiske by Hyderabad, som ligger øst for Mumbai. Ifølge en politiinspektør fra den lokale politistation i byen er der tale om en 27-årig kvindelig dyrlæge, som først blev voldtaget og derefter kørt væk i en varevogn.

Efterfølgende lagde gerningsmændene hende under en bro, overhældte hende med benzin og diesel, hvorefter de satte ild til hende. På grund af voldtægterne og den vold, hun blev udsat for, så var kvinden kun halvt ved bevidsthed til sidst.

Efter offentliggørelsen af overgrebet og drabet på kvinden gik flere hundrede demonstranter på gaden i landets hovedstad New Delhi for at kræve en hurtig domfældelse.

Det er ikke første gang, at denne slags sager ryster landets indbyggere. I juni i år blev tre mænd idømt fængsel på livstid for at have voldtaget og efterfølgende dræbt en otteårig pige. En af de tre dømte er en hindupræst. De fire gerningsmænd skal for retten senere i dag