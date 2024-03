Besiddelse af tre skydevåben, kokain og hash udløser hårde straffe til to mænd.

I en sag om narko og skydevåben er to mænd fredag blevet idømt straffe på 13 og 14 års fængsel. Dommen er afsagt ved Retten i Odense, oplyser politiets National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

De dømte, Mads Ravn Jørgensen og Sam Godarzi, er henholdsvis 31 og 27 år gamle og er dømt for i forening at have været i besiddelse af en AK47-stormriffel og to andre skydevåben i en periode fra maj 2020 til marts 2021.

AK47-riflen blev overdraget ved Agedrup Kirke i Odense til en ukendt person, som politiet kun kender under navnet "1TKLFU". Det var personens profilnavn på det krypterede kommunikationsnetværk SKY ECC.

Overdragelsen skete 11. maj 2020 om aftenen ved 21 tiden. Inden da havde mændene gravet riflen ned i Munkebo ved Odense, fremgår det af anklageskriftet i sagen.

Mændene er derudover dømt for at have været i besiddelse af sammenlagt mere end 20 kilo kokain og 8,4 kilo hash.

Godarzi modtog dommen, mens Jørgensen overvejer, om han vil anke.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for yderligere en række forhold om skydevåben, men i dem skete der frifindelse.

Sagen er endnu en i en lang række af sager, som politiet har opklaret i kølvandet på fransk politis succes tilbage i 2020 med at bryde sikkerheden omkring det krypterede telefonnetværk SKY ECC, oplyser senioranklager Jeanni Andreeva til Ritzau.

Materialet har ført til en lang række domme herhjemme og i udlandet. Karakteristisk har det været, at mange af de dømte har valgt at tilstå, muligvis grundet bevisernes tyngde, som har været svær et løbe fra.

/ritzau/