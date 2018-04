Genoplev onsdagens domsafsigelse i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.



Dommen på livstid til Peter Madsen for drabet på den svenske journalist Kim Wall var en rigtig afgørelse. Det mener Madsens ven Jens Falkenberg, der var med til at bygge ubåden UC3 Nautilus.

»Jeg tror, at han har gjort det, og at det var den rigtige dom,« siger Jens Falkenberg.

Han er ikke overrasket over dommen, efter han har fulgt sagen om sin gamle ven, som han har kendt siden 2004.

Jens Falkenberg hæfter sig især ved, at liget af Kim Wall dukkede op i så mange dele. Og at Peter Madsen løbende ændrede forklaring i takt med, at politiet fandt nye beviser.

»Så jeg tænkte nok, at det endte med livstid,« siger Falkenberg.

Vil besøge Peter i fængslet

Hvis Jens Falkenberg får mulighed for at besøge Peter Madsen i fængslet, vil han gøre det.

Anklager Jakob Buch-Jepsen efter domsafsigelse i ubådssagen mod Peter Madsen i Københavns byret.

»Peter og jeg kommer nok ikke til at se hinanden så meget mere, men det kan jo godt være, jeg får en invitation fra Peter. Så tror jeg, at jeg vil sige 'ja tak - jeg kommer'. Og jeg ville nok også tage en pakke Snøfler med - dem har vi jo spist en million af, mens vi byggede ubåden,« siger Falkenberg og tilføjer:

»Hvis jeg besøger Peter, vil det være for at prøve at finde ud af, hvad der er sket. Men hvis Peter inviterer mig ind en dag, så kan jeg ikke forestille mig, at vi kommer til at snakke ret meget om sagen. Men jeg tænker, det kan give en form for afslutning og ro.«

I sommer kunne Jens Falkenberg ikke forestille sig, at sagen ville udvikle sig, som den gjorde. Han troede, at der var sket et uheld på ubåden.

Forsvarsadvokal Betina Hald Engmark.

»Vi byggede jo den båd sammen, og vi sejlede sammen. Vi har været gode venner. Jeg vil nærmest sige, at vi er som beslægtede sjæle. Derfor kan det ikke hænge sammen for mig. Jeg kan slet ikke forestille mig, at han skulle være drabsmand,« sagde Jens Falkenberg 23. august sidste år til BT.

Men i takt med at sagen udviklede sig, ændrede han sit syn på sagen.»Det gik fra, at der bare var sket et uheld på båden, til at Kim Wall var væk, og at hun så begyndte at dukke op i småstykker. Det er jo et fuldstændig sindssygt forløb,« sagde Jens Falkenberg til BT 9. marts.



Jens Falkenberg har tidligere udtalt, at han ikke troede på Peter Madsens historie om, hvordan Kim Wall var omkommet på grund af kulilteforgiftning.

