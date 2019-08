Kvindemorderen Peter Madsens ubåd er blevet rekonstrueret som rekvisit i en tv-serie om drabet på Kim Wall.

Da Peter Madsen sidste år blev idømt livsvarigt fængsel, blev det samtidig bestemt, at hans ubåd, UC3 Nautilus, skulle destrueres.

I 2018 sørgede Københavns Politi for at ophugge ubåden, der udgjorde gerningsstedet for drabet på journalisten Kim Wall.

Men nu genopstår UC3 Nautilus. I hvert fald på film.

Kopi af UC3 Nautilus. Vis mere Kopi af UC3 Nautilus.

I forbindelse med tv-serien 'Efterforskningen' er en kopi af UC3 Nautilus blevet svejset sammen af jern.

Den enorme ubådsmodel står lige nu opbevaret på en industrigrund ved Avedøre, hvor den er dækket til med en hvid plastikpressening.

Ubådskopien er komplet med skrue og kohuller. Udvendigt ligner den til forveksling Natutilus, bortset fra at tårnet mangler.

TV-serien produceres af Miso Film og instrueres af Tobias Lindholm, der tidligere har lavet blandt andet 'Krigen', der var nomineret til en Oscar i 2016.

Michael Feder fra Have PR bekræfter, at en kopi af ubåden er blevet bygget som rekvisit til optagelser.

»Det er en skal til en ubåd. Det er ikke en rigtig ubåd, og det er ikke en tro kopi af den rigtige ubåd. Det er helt overlagt, at instruktøren har taget et bevist valg om, at det ikke skal være en tro kopi,« siger Michael Feder fra Have PR.

TV-serien 'Efterforskningen' kommer til at køre over seks afsnit. Serien handler om Københavns Politi arbejde med at efterforske drabet på Kim Wall.

I en pressemeddelelse har Tobias Lindholm fortalt, at Peter Madsen ikke kommer til at medvirke som en karakter i dramaet, der udelukkende fokuserer på efterforskningen og de pårørende.

»Jeg vil ikke lave en krimiserie, der lokker med gerningsmanden eller forbrydelsen. Derimod er jeg interesseret i menneskene og arbejdet, som opklarede forbrydelsen, såvel som menneskene, som må fortsætte med at leve deres liv trods forbrydelsen,« udtalte han i en pressemeddelelse.

Peter Madsens ubåd kommer til gengæld til at medvirke i serien, men handlingen kommer ikke til at foregå inde i ubåden.

»Ubåden er ikke en arena. Der er ingen scener inden i den. Derfor er den kun bygget som en skal. Vi ser den kun udefra,« siger Michael Feder fra Have PR.

Ubådsserien er blevet til i et tæt samarbejde med Kim Walls forældre og Jens Møller Jensen, der stod i spidsen for efterforskningen af drabssagen.

Under den hvide pressenning i Avedøre ligger muligvis en rekonstruktion af Peter Madsens u-båd til brug for en spillefilm. Foto: Nils Meilvang Vis mere Under den hvide pressenning i Avedøre ligger muligvis en rekonstruktion af Peter Madsens u-båd til brug for en spillefilm. Foto: Nils Meilvang

Kim Walls kæreste Ole Stobbe var oprindeligt også taget med på råds, men han valgte at afbryde samarbejdet med serieskaberne.

I et indlæg i Weekendavisen kritiserede han for nyligt seriens skabere for at gøre mareridtet til underholdning på bekostning af mindet om Kim Wall.

»Vores mareridt skulle gøres til underholdning for publikums, pengenes og for, hvad jeg anså for at være en utilstrækkelig moralsk forklarings (om politiets utrættelige kamp for retfærdighed, red.), skyld. Bestemt ikke for vores skyld og slet, slet ikke for Kims,« skrev han.

Den ægte UC3 Nautilus blev søsat i 2008 og var Peter Madsens tredje ubåd. Den kostede 1,5 millioner kroner at bygge. Den sank 11. august 2017, men blev hævet og undersøgt af politiets teknikere som led i efterforskningen af drabet på Kim Wall.