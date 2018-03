Peter Madsen har afgivet flere forklaringer om Kim Walls død. Nu synes hans seneste forklaring at punktere.

København. Obduktionen af den svenske journalist Kim Wall underbygger tilsyneladende ikke Peter Madsens forklaring om, at hun døde af kulilteforgiftning.

Godt nok har Teknologisk Institut konstateret, at ubådskaptajnens forklaring om pludselig opstået kulilte i ubåden er mulig.

Det ville imidlertid samtidig have medført en hurtig og voldsom opvarmning af ubåden, hvilket også ville kunne ses på et lig.

Men en undersøgelse af den dræbte svensker tyder ifølge specialanklager Jakob Buch-Jepsen ikke på, at hun har været udsat for en sådan varme.

- Ved den retslægelige obduktion er der ikke oplyst følger af varmepåvirkning, siger anklageren torsdag i Københavns Byret.

Siden sin anholdelse 11. august sidste år har Peter Madsen gentagne gange ændret forklaring.

I begyndelsen hævdede han, at han om aftenen 10. august havde sat Wall af på Refshaleøen i København.

Senere fortalte han, at Wall havde fået en tung luge i hovedet, og at det havde medført hendes død.

Da Walls hoved efterfølgende dukkede op i Øresund, kunne der dog ikke konstateres spor af fraktur på kraniet.

Det fik igen Madsen til at ændre kurs. I en ny afhøring 14. oktober forklarede han nu, at Wall formentlig døde af kulilteforgiftning, mens han var på ubådens dæk. Han erkendte samtidig at have parteret liget.

I torsdagens retsmøde, som er ubådssagens første, afviser forsvarer Betina Hald Engmark anklagerens udlægning af undersøgelserne.

Ifølge hende var Walls parterede lig så medtaget efter det lange ophold i havet, at erklæringerne må tages med visse forbehold.

Dette synspunkt vil hun uddybe på et senere tidspunkt.

/ritzau/