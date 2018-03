København. Peter Madsen søgte på sin telefon sig frem til video med halsoverskæring af kvinde, samme dag som han mødtes med Kim Wall, fortæller specialanklager Jakob Buch-Jepsen torsdag i Københavns Byret.

Politiet har tidligere meldt ud, at hverken Peter Madsens eller Kim Walls telefoner er fundet under efterforskningen, men alligevel har man haft mulighed for at granske Madsens adfærd på mobilen.

- Det er lykkedes for politiet at genskabe en sikkerhedskopi af Peter Madsens iPhone frem til klokken 08.23 den 10. august. Altså 10 timer inden han havde korrespondance med Kim Wall, og 19 timer inden han og Wall sejlede ud fra Refshaleøen, fortæller Buch-Jepsen.

Ifølge anklageren har Peter Madsen fundet frem til videoen ved at søge på ordene "beheaded" (halshugget), "girl" (pige) og "argony" (formentlig skulle der være søgt på "agony", som betyder lidelse).

/ritzau/