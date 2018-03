Anklager forstår ikke, at Peter Madsen i minutterne efter Walls død prioriterede at sende kærlig sms.

København. Få minutter efter Kim Walls død havde den drabstiltale Peter Madsen tilsyneladende overskud til at sende en kærlig sms til sin hustru.

- Jeg er lidt på eventyr med Nautilus. Har det godt. Sejler i havblik og i månelys. Dykker ikke. Knus og kram til misserne, lyder det i sms'en efterfulgt af en masse hjerter.

Beskeden er sendt 10. august i fjor klokken 23.25. Ifølge Peter Madsens forklaring var Kim Wall død i en ulykke på ubåden kort efter klokken 23.05.

Ifølge ham døde den svenske journalist af kulilteforgiftning, mens han selv var på ubådens dæk.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen har imidlertid meget svært ved at følge Madsens adfærd, såfremt hans forklaring er sand.

- Du har forklaret, at Kim Wall er død kort efter klokken 23.05, og at du herefter kommer ned i ubåden, og at du prøver at få hende op og alt muligt andet.

- På det tidspunkt har du overskud til at gå ind og sende sådan en kærlig sms, men du kan ikke ringe efter hjælp. Er det rigtigt?, spørger anklagen.

- Ja, det har jeg. Du må forstå min situation. Jeg ved, at hun kommer til at savne mig om natten, så jeg er nødt til at sende et eller andet. Derfor sender jeg det her, svarer Madsen.

Den 47-årige ubådsbygger er tiltalt for at have planlagt og udført drabet på Kim Wall. Anklagemyndigheden mener desuden, at den tiltalte bandt og sexmishandlede sin svenske gæst, inden han slog hende ihjel.

I onsdagens retsmøde i Københavns Byret spørger specialanklager Jakob Buch-Jepsen også ind til andre af Madsens sms'er.

Der er tale om en sms-korrespondance, som den drabstiltalte havde med en veninde 4. august 2017 - altså cirka seks dage inden Walls død.

- Jeg binder dig fast og gennemborer dig med et stegespid, skriver Madsen blandt andet, efter at kvinden har bedt ham om at komme med en trussel.

- Så kommer hobbykniven frem, og jeg kigger på din hals...hvor er pulsåren, lyder det videre.

Senere samme dag skriver han til den samme kvinde, at hun skal bindes i ubåden, og at han har en mordplan klar "som en stor nydelse".

- Kan du se, at det kan virke påfaldende, at du skriver, at du vil stikke kvinden med et stegespyd, og at du har den perfekte mordplan klar, og du så seks-syv dage senere er tiltalt for at have begået drab?, spørger anklageren.

- Jeg må bare sige, at det virker helt absurd at have sådan en sms-korrespondance og så gå ud og gøre det. Det vil intet fornuftigt menneske gøre, svarer Madsen.

- Jeg er skyldig i groft uagtsomt manddrab. Der skete en forfærdelig ulykke med Kim Wall, som jeg kunne have afværget, men jeg er ikke skyldig i drab.

