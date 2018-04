Efter 11 retsmøder mangler kun dommen i den ekstremt højprofilerede drabssag om Kim Walls død.

København. Da den drabstiltalte Peter Madsen mandag eftermiddag får det sidste ord i Københavns Byret, er han betydeligt mere fåmælt end tidligere.

- Det eneste, jeg vil sige, er, at jeg er rigtig, rigtig ked af det, der er sket, siger den 47-årige ubådsbygger.

Efter 11 retsmøder er det hele snart forbi. Onsdag klokken 13 afgør retsformand Anette Burkø og hendes to domsmænd Madsens skæbne.

Anklagemyndigheden mener, at den tiltalte skal straffes med fængsel på livstid for efter forudgående planlægning at have bundet, mishandlet og dræbt Kim Wall under en sejlads i ubåden "UC3 Nautilus" i august sidste år.

Omvendt argumenterer forsvarer Betina Hald Engmark mandag for, at hendes klient alene skal dømmes for at have parteret den 30-årige journalist.

Den slags - usømmelig omgang med lig - straffes med fængsel i op til seks måneder.

/ritzau/