Peter Madsen vil betale Walls kæreste og forældre for krænkelse og lidelse, men afviser erstatning for tab.

København. Drabsmanden Peter Madsen har valgt at acceptere et krav om økonomisk godtgørelse fra sit offers efterladte. Det fortæller hans advokat, Betina Hald Engmark, i Østre Landsret.

Her forsøger Madsen at overbevise dommere og domsmænd om, at han ikke skal straffes med fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Joachim og Ingrid Wall, Kims forældre, har hver forlangt en økonomisk godtgørelse på 150.000 kroner. Det samme har Ole Stobbe, der var kæreste med Kim Wall, da hun døde.

Alle tre er onsdag til stede i Østre Landsret.

Peter Madsen har ingen protester mod at skulle betale de penge, men i sidste ende bliver det op til landsretten at afgøre, om erstatningsansvarslovens betingelser for at tilkende godtgørelse er opfyldt.

Da sagen begyndte i sidste uge, var meldingen fra Madsen noget anderledes. Her fortalte forsvarsadvokat Betina Hald Engmark, at man i udgangspunktet forholdt sig til kravene på samme måde, som man gjorde i byretten.

Her afviste Peter Madsen at betale, men blev dømt til at betale 120.000 kroner i godtgørelse til Ole Stobbe.

På førstedagen meddelte Betina Hald Engmark, at Madsen dog var indforstået med at betale det beløb.

På ankesagens første dag i den forgangne uge blev der desuden fremlagt endnu et krav. Ole Stobbe kræver knap en million kroner i erstatning for såkaldt tab af forsørger.

Det er en erstatning, man kan få for den økonomiske bet, som det anses at være, når man mister sin samlever.

Det krav bestrider Peter Madsen dog, fortæller Betina Hald Engmark.

Kravet er juridisk set noget helt andet end de krav om godtgørelse, som Madsen gerne vil efterkomme.

Erstatning for tab af forsørger er - som det fremgår - en egentlig erstatning for et økonomisk tab. Godtgørelsen derimod gives som en økonomisk kompensation for den lidelse og krænkelse, som de efterladte har været udsat for.

Ud over de nævnte krav har Peter Madsen indvilget i at betale omkostningerne for begravelsen. Han har også accepteret at betale 33.000 til Søfartsstyrelsen til udgifter for udlægning af bøjer ved den forliste ubåd.

Det bliver landsretten, som skal tage stilling til, hvorvidt Peter Madsen skal betale godtgørelse og erstatning og i givet fald hvor meget. Det sker, når der falder dom i sagen fredag.

