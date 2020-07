Sagen om den tre-årige Madeleine MCCann, der forsvandt på en ferie i Portugal, er nået til et nyt sted i efterforskningen så mange år senere.

I 2007 forsvandt den lille pige, og i dag siger det portugisiske politi, at de har fundamentale beviser på, at hun er død. Alligevel holder forældrene fast i håbet om at se deres datter i live igen.

Det fortæller det brtiiske pars tidligere talsmand Clarence Mitchell, skriver den engelske avis The Sun.

»Kate og Gerry (McCann, red) søger svar mere end nogen, men da Metropolitan politiet stadig behandler Madeleines bortførelse som en sag om en forsvundet person frem for et mord, så giver det dem et glimt af håb om, at hun stadig kunne være i live,« siger Mitchell til avisen og fortsætter:

Den tre-årige Madeleine McCann har været forsvundet siden 2007, men hendes forældre har meldt ud, at de stadig holder fast i håbet.

»De fortsætter med at håbe, indtil der er uomtvistelige beviser, der slår fast, at hun er død.«

Det portugisiske politi begyndte for nyligt, efter de fandt beviserne for pigens død, at lede efter hende i tre brønde.

Det skete torsdag, hvor man slog til på flere lokationer i Algarve-regionen i det sydlige Portugal.

Desuden er det i år kommet frem, at man mistænker en tysk mand for at stå bag Madeleine McCanns forsvinding.

Den 43-årige tysker menes, at have bortført og dræbt den lille pige fra det feriekompleks, hvor familien boede under deres rejse.

Han afsoner en dom for at have voldtaget en 72-årig amerikansk turist i selvsamme lejlighedskompleks to år forinden, at den treårige pige forsvandt.

Christian Hoppe, som leder den tyske del af efterforskningen, har sagt til tyske medier, at politiet mener, at den 43-årige ved et tilfælde brød ind i McCann-familiens ferielejlighed, opdagede den sovende pige og kidnappede hende.

Pigens forældre sad på en restaurant 55 meter væk fra stuelejligheden, hvor Madeleine McCann og hendes to søskende sov, da pigen forsvandt. I første omgang blev det britiske par mistænkt for at dække over datterens død, som det portugisiske politi mente, var forårsaget af en ulykke. Den mistanke blev dog skudt ned året efter - i 2008 - på grund af en mangel på beviser.