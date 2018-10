Det er 11 år siden, Madeleine McCann forsvandt fra en ferielejlighed i Praia da Luz. Lørdag gav hendes far, Gerry McCann, et interview om sagen, hvor han brød sammen i gråd flere gange.

»Vi følte os skyldige og ansvarlige for at have tilladt nogen at stjæle vores datter. Vi gav nogen den mulighed. Vi svigtede hende,« sagde Gerry McCann til BBC.

Madeleine McCann forsvandt den 3. maj 2007, da hendes forældre, Gerry og Kate, efterlod hende og hendes to søskende i en ferielejlighed i Praia da Luz i Portugal, mens de spiste middag med venner i nærheden. Da de kom tilbage, var Madeleine væk.

Siden fulgte en efterforskning, som er blevet genoptaget flere gange det seneste årti. Madeleine er fortsat sporløst forsvundet.

Gerry McCanns meget følelsladede interview med BBC har vakt opsigt i England, da han ofte er blevet kritiseret for at virke for følelseskold. Foto: AFP PHOTO/ANDREW COWIE. ANDREW COWIE / AFP Vis mere Gerry McCanns meget følelsladede interview med BBC har vakt opsigt i England, da han ofte er blevet kritiseret for at virke for følelseskold. Foto: AFP PHOTO/ANDREW COWIE. ANDREW COWIE / AFP

»Min instinktive fornemmelse siger mig, at vi bliver genforenet en dag,« sagde Gerry McCann, der er overbevist om, at Madeleine lever.

Han forklarede under interviewet, at han har døjet med psykiske problemer og slemme mareridt efter Madeleines forsvinden. Han længes efter at blive genforenet med sin datter.

»Jeg vil bare kramme hende og græde en masse. Der går ikke en eneste dag, uden at jeg tænker på Madeleine. Hun var helt fantastisk, og vi havde et helt specielt forhold til hinanden.«

Gerry og Kate McCann har flere gange bedt offentligheden om hjælp til at finde deres forsvundne datter. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/ AFP Vis mere Gerry og Kate McCann har flere gange bedt offentligheden om hjælp til at finde deres forsvundne datter. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/ AFP

I dag ser han ofte på Madeleines søster Amelie og tænker på, hvordan Madeleine havde været som teenager.

»Vi skal fokusere på at være en familie på fire og ikke fem. Jeg ser på Amelie, og hvordan hun har udviklet sig, og kan ikke lade være med tænke på, hvordan Madeleine ser ud, og hvad hun laver. Højtider og fødselsdage er meget svære at håndtere,« sagde han til BBC.

Han forklarede detaljeret om, hvad der skete den aften Madeleine McCann forsvandt.

»Jeg kan huske, vi stod i soveværelset og var fuldstændigt ude af den. Vi var rådvilde. Vi følte os hjælpeløse og alene. Jeg kunne ikke få de mørkeste tanker om, at nogen havde taget og misbrugt hende, ud af hovedet,« sagde Gerry McCann.

Madeleine McCann blev genstand for en massiv eftersøgning, da hun forsvandt i 2007. Foto: AFP PHOTO / MELANIE MAPS Vis mere Madeleine McCann blev genstand for en massiv eftersøgning, da hun forsvandt i 2007. Foto: AFP PHOTO / MELANIE MAPS

Han forklarede, at han og Kate i en tilstand af panik og chok endevendte lejligheden og løb ud på gaden for at finde hende.

»Vi var ramt af en overvældende smerte og hjælpeløshed. Det blev værre for hvert minut, vi ikke kunne finde hende, og jeg kan huske, at jeg endte med at kaste mig ned på gulvet,« sagde Gerry McCann og fortsatte:

»Vi var i centrum af en flodbølge, der smadrede ind over hele vores familie og alle vores venner, når de hørte, hvad der var sket.«

I dag står Madeleines værelse stadigvæk, som det gjorde, da hun forsvandt. Stjerner i loftet, samme sengetøj og en masse fødselsdagsgaver og kort i skabene. Han føler, at det vil være som at skænde hende, hvis de ændrer noget.

»Man omstiller sig til situationen. Vi er ekstremt hårdhudede mennesker, og andre har hjulpet os. Tiden fjerner noget af smerten,« sagde han.

»Men sorgen og tabet er der altid. Jeg aner ikke, hvordan vi er kommet igennem det.«

Udsendelsen blev sendt dagen før, Scotland Yards midler til at finde Madeleine McCann er opbrugt. Britisk politi har bedt det britiske indenrigsministerium om flere penge, så de kan fortsætte efterforskningen.