Siden juni sidste år har den 44-årige Christian B. været hovedmistænkt i sagen om den forsvundne Madeleine McCann.

Siden er en broget og kriminel baggrund kommet frem. Han er nemlig tidligere dømt for både voldtægt og pædofili.

Og nu er Christian B. så sigtet i endnu en grusom sag, og politiet mener at kunne tiltale ham inden for 12 uger. Det skriver Daily Mail.

En sag, som også skulle have fundet sted i Praia de Rocha på den portugisiske Algarvekyst. Hvor Christian B. boede fra 1996 til 2007, og hvor Maddie i 2007 forsvandt.

Tysk politi er ikke i tvivl om, at Christian Brueckner, 43, er ansvarlig for Maddies forsvinden. Nu har politiet dog måtte droppe anklagerne mod ham i en anden sag om kidnapning. Vis mere Tysk politi er ikke i tvivl om, at Christian Brueckner, 43, er ansvarlig for Maddies forsvinden. Nu har politiet dog måtte droppe anklagerne mod ham i en anden sag om kidnapning.

Her skulle en maskeret Christian B. i 2004 være kravlet ind gennem kvinden Hazel Behans altan og tvunget sig ind i hendes lejlighed. Her satte han en kniv for hendes strube, bandt hende fast og tog kvælertag på hende. Inden han voldtog hende og truede med at slå hende ihjel.

Hazel Behan krævede sidste år sin sag genåbnet, efter Christian B. i 2019 blev dømt i en anden sag, der til forveksling mindede om hendes egen. Den sag afsoner han lige nu en syv års dom for.

Den anden sag fandt sted tilbage i 2005, hvor Christian B brød ind i en 72-årig, amerikansk kvindes lejlighed og voldtog hende.

»Jeg blev blæst bagover, da jeg læste, hvordan han angreb en dame i 2005, både hans taktik og metode, de redskaber han havde med sig viser, hvordan det var planlagt. For at være ærlig, så kastede jeg op, da jeg læste om det, for det tog mig tilbage til mig egen oplevelse,« siger Hazel Behan.