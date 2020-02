Enten smider du din hijab, ellers forlader du kasernen.

Sådan lød beskeden til en 19-årig muslimsk kvinde, efter hun havde været bare fire dage på Varde Kaserne som værnepligtig.

Men nu træder kvinden for første gang frem og sætter ord på den oplevelse, som de seneste dage har fyldt meget i stort set alle danske medier.

I et skriftligt svar til DR fortæller den 19-årige kvinde, der er anonym, at hun allerede til Forsvarets Dag for godt et års tid siden havde fået klar besked om, at det ikke var noget problem, at hun bar hijab.

Alligevel blev hun efter eget udsagn stillet et ultimatum, der hed, at hun enten måtte 'gå på kompromis med sin identitet' og smide sin hijab eller opgive forsvaret, da hun påbegyndte sin værnepligt.

'Jeg har aldeles respekt for uniformsreglerne, men det er da svært at forstå, hvorfor Forsvaret ikke rummer kvinder som mig, der gerne vil gøre noget for deres land, men bliver begrænset på grund af definerede regler, der hverken tager forbehold for samtiden eller omverdenens udvikling,' skriver kvinden til DR.

Hun understreger samtidig, at hun på intet tidspunkt har krævet særbehandling, men at hun blot ønskede at være en del af det danske forsvar.

Susanne Lund, der er chef for Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling, har tidligere udtalt til DR, at man allerede forud for Forsvarets Dag udsender mails, hvori det fremgår, at man ikke må have civile beklædningsgenstande på.

»Der er mange, der tidligere har henvendt sig forud for Forsvarets Dag, og spurgt, om det er okay, at de møder i hijab. Så har vi simpelthen en mail, vi sender ud, hvor vi forklarer, hvorfor det er, at den påklædningsgenstand må du ikke have på, når du møder op derinde.«

Også Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har blandet sig i debatten, og hun fastholder, at det forsat ikke vil være tilladt at bære hijab i Forsvaret.

»Vi har ikke planer om at ændre tørklædebestemmelserne. Uniformsbestemmelserne gælder for alle.«

SF og De Radikale mener, at uniformsbestemmelserne burde kunne rumme en hijab. Især hvis den ikke udgør et sikkerhedsproblem. Venstre er på samme linje som forsvarsministeren.