Helikopterpilot opfordrer efter redningsaktion sejlere til at have sikkerhedsudstyret i orden.

Havde det ikke været for lyset på hans vandtætte mobiltelefon, var en 20-årig sejler efter alt at dømme ikke blevet reddet, efter at hans jolle kæntrede i Ringkøbing Fjord mandag aften.

Det fortæller den helikopterpilot, som var med til at redde den unge tyske mand til Forsvarets hjemmeside onsdag.

- Vi flyver i bestemte søgemønstre, og på vej østover får vi ved 23.20-tiden øje på sejleren, der ligger i vandet og blinker med lyset på sin mobil, fortæller helikopterpiloten, der går under navnet LEN.

- På det tidspunkt er han så kold på trods af hans tørdragt, som i øvrigt er fuld af vand at hans kropssignatur ikke dukker op på vores termiske kameraer. Den eneste grund til, at vi finder ham, er, at han ligger og lyser med telefonen, fortæller helikopterpiloten.

Forsvarets Operationscenter, som blandt andet huser søredningstjenesten, oplyste mandag til Ritzau, at den 20-årige var sejlet ud i en jolle omkring klokken 14 mandag.

Klokken 19 var han ikke kommet tilbage, og hans forældre, som var blevet bekymrede, meldte ham derfor savnet.

Forsvaret oplyser onsdag, at en helikopter blev sendt i luften lidt efter klokken 21. Og sejleren blev altså fundet kort for klokken halv tolv.

Hos Forsvaret opfordrer helikopterpiloten LEN sejlere til at have udstyret i orden. Hvis nu ulykken skulle være ude, kan det være afgørende for, om redningsfolkene kan finde den forulykkede.

Han opfordrer til, at man henter appen "Sejl Sikkert", som er udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd.

- Det er let og enkelt at sende et alarmsignal, og vores mulighed for at starte eftersøgningen det rigtige sted øges markant. Tid er den afgørende faktor i redningsoperationer som den her, siger LEN til Forsvarets hjemmeside.

