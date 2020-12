Direktør i Hesalight er fundet skyldig i både at bedrage investorer og i at berige sig selv.

Det lignede en forrygende grøn succes. Firmaet Hesalight blev fremhævet af en statsminister og blev prist og rost for innovative løsninger med LED-belysning, men siden viste det sig, at den fantastiske vækst byggede på grov kriminalitet.

Straffesagen mod stifteren af Roskilde-firmaet er tirsdag nået til Højesteret, hvor dommerne skal afgøre, hvor lang tid stifter og direktør Lars Nørholt skal opholde sig bag tremmer.

Såvel byretten i Roskilde som Østre Landsret har ment, at fængsel i syv år er passende til den 49-årige mand.

I april fastslog landsretten, at han havde ført blandt andre pensionskasserne Pensam og Pension Danmark bag lyset og havde bedraget dem og andre investorer for 562 millioner kroner.

Investorerne havde lånt Hesalight de mange penge i form af virksomhedsobligationer. De troede på regnskaberne.

Men efter kritiske artikler i pressen greb Erhvervsstyrelsen ind, fordi virksomheden havde opgjort forventede indtægter som realiserede. Regnskaberne fortalte altså ikke sandheden.

Derfor kom politiet på banen i 2016, og efterforskerne studsede blandt andet over en enorm kontrakt med Starbucks Europe i Schweiz og en aftale med den italienske optikerkæde Salmoraghi & Vigano.

I Retten i Roskilde forsvarede direktør Lars Nørholt sig med, at han forventede, at det var ordrer, "der skulle køre igennem". Han kritiserede også pensionskasserne for ikke at have været grundige nok i deres undersøgelser, før de købte obligationerne.

I øvrigt gav han indtryk af at være drevet af idealisme.

- Det var noget, hvor vi kunne gøre en forskel for verden og for miljøet, sagde han om LED-løsningen.

Både byret og landsret har imidlertid også set beviser for, at han berigede sig selv. Mandatsviget løb op i 55 millioner kroner. For selskabets penge blev der købt ejendomme på Mallorca.

I Højesteret skal de fem dommere kun tage stilling til straffens længde. Om Nørholt er skyldig eller ej, er endelig afgjort. Tirsdag vil dommerne høre på indlæg fra anklagemyndigheden og fra forsvareren. Afgørelsen ventes før jul.

/ritzau/