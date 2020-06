Fredag formiddag slog et lyn ned i den gamle skole i Sæby ved Kirke Hyllinge og satte ild til til taget.

Der er tale om en ældre bygning, hvor der lå et stråtægt tag under et ståltag, som ilden fik fat i.

Midt- Og Vestsjællands Politi fik besked om branden klokken 9.39, oplyser de til B.T.

Brandvæsenets indsatsleder har på stedet konstateret, at det netop var et lynnedsalg, der var skyld i branden.

En lille time senere var ilden så meget under kontrol, at der ikke længere var risiko for spredning.

Og omkring klokken 11 var der kun efterslukningsarbejde tilbage.

Den gamle skole er ejet af kommunen.