Hurtig mad bliver mere og mere populært.

En 30-årig østjysk ungersvend tog dog begrebet lige lovlig bogstaveligt, da han sent torsdag netop havde afhentet takeaway aftensmad på Aarhus-kanten.

På Viborgvej mellem Tilst og Sabro vest for Aarhus, hvor den højest tilladte hastighed er 80 kilometer i timen, gav han den fuld gas.

Og kørte lige ind i færdselspolitiets fartkontrol.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Den travle bilist, som tilsyneladende ikke bryder sig om kold mad, blev målt til at have kørt 153 kilometer i timen på strækningen.

Han blev standset på stedet og har med det samme fået frakendt sit kørekort betinget.

Det betyder, at han fortsat må køre bil, men at han inden for de næste seks måneder skal op til ny køreprøve og teoriprøve.

Udover at skulle generhverve sit kørekort, hvilket typisk koster mellem 12.000 og 15.000 kroner, skal han betale en bøde på 6.000 kroner.

Østjyllands Politi kontrollerede torsdag aften også andre vejstrækninger end Viborgvej i området vest for Aarhus By.

Ifølge Århus Stiftstidende resulterede fartkontrollerne i 34 sigtelser fordelt på 28 personer. I tre af sagerne er tre bilister blevet frakendt kørekortet betinget.

Derudover blev der givet 13 klip for forskellige overtrædelser af færdselsloven.

En 32-årig mand kommer med det samme til at mærke konsekvensen af sin hasarderede kørsel, efter han lavede en ulovlig overhaling på Skanderborgvej i al for høj fart.

Han var i forvejen frakendt førerretten betinget, så nu må han undvære at sidde bag rattet i mindst seks måneder.