Uvejr på det vestlige Fyn betyder, at flere borgere mandag vender hjem til brandskadede boliger.

Strib. Et kraftigt uvejr, der mandag ramte den vestlige del af landet gav årets første skybrud, og i landsbyen Strib på Vestfyn skabte lynnedslag kaos.

To huse på Møllebakken nummer 37 og 57 brød i brand. Den ene var ifølge indsatsleder Jan Møller fra Trekantområdets Brandvæsen hurtigt slukket.

- Men i det andet stod flammerne op gennem taget. Naboen fortalte, at der lød et kæmpebrag, og at tagsten fløj gennem luften.

Middelfart Kommune kontaktede via Strib Vandværks sms-tjeneste alle beboere på Møllebakken.

- I 15-16 huse er der kommet flammer ud af stikkontakter, netværksstik og telefonstik, som også er blevet slået ud af væggene, fortæller Jan Møller.

Det betyder også, at det elektroniske udstyr i de huse er blevet ødelagt.

Lygtepæle og telefonskabe blev sprængt op, og strømmen forsvandt i hele området. Det betød, at også vandforsyningen blev afbrudt.

Naturgasforsyningen blev også ramt, og det betød, at man i en periode frygtede gasudslip.

Det manglende vand i toiletterne på Strib Skole og SFO fik ved 13.30-tiden skolelederen til at varsle en mulig lukning i forældreintra, skriver Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.

Men ved 14-tiden var strømmen - og dermed vandet - tilbage, og børnene kunne blive i skole og på SFO.

Mellem to huse er der et stort hul i jorden, og nogle sten, der lå der, er skubbet væk.

- Det er formentlig dér, at lynet enten er kommet op fra jorden eller er slået ned, siger Jan Møller, der har været brandmand i 41 år.

- Jeg har været ude til mange forskellige ting, men det her hører til i den voldsomme ende.

/ritzau/