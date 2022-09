Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er det vildeste vejr, jeg nogensinde har oplevet. Bragene var ekstreme,« fortæller Rikke Zimmer, hvis nordjyske hjem natten til søndag fik uvejret at føle.

For som bekendt kommer tordenskrald altid efter en tro følgesvend. Lynet.

Netop sådan et slog ned i den 47-årige kvinde og familien fra Hjørrings hjem gennem syv år.

En oplevelse, hun i første omgang har delt med Nordjyskes læsere.

»Det var fantastisk vejr hele dagen lørdag. Også, da jeg gik i seng. Men så vågnede jeg omkring klokken halv seks, fordi det bragede. Virkelig bragede.«

»Det var ekstremt voldsomt, og jeg følte, det var lige over os,« fortæller hun nu til B.T.

Først og fremmest rettede Rikke Zimmer sin opmærksomhed mod sine hunde. En hvalp på 11 uger og en på to år. De var rolige. Så det var hun også. For en stund.

»Bragene blev ved med at komme lige efter hinanden. Igen og igen. Lige pludselig gik strømmen, men jeg tænkte, at jeg ville vente med at kigge på det, til jeg stod op.«

Da B.T. fanger Rikke Zimmer over telefonen, uddeller hun igen og igen roser til dem, der har hjulpet familien i forbindelse med branden. Alle har rykket hurtigt, professionelt og omsorgsfuldt, fortæller hun. Vis mere Da B.T. fanger Rikke Zimmer over telefonen, uddeller hun igen og igen roser til dem, der har hjulpet familien i forbindelse med branden. Alle har rykket hurtigt, professionelt og omsorgsfuldt, fortæller hun.

»Efter fem minutter begyndte jeg at høre sådan nogle 'sjove' lyde fra bryggerset. En slags knitren. I hvert fald en lyd, jeg ikke var vant til.«

Hun stod op for at tjekke. Og snart opdagede hun årsagen til de underlige lyde.

Elskabet i bryggerset stod i flammer.

Først overvejede hun, om hun selv kunne gøre noget. Men den tanke sparkede hun hurtigt til side og ringede 112.

»Lige dér gik jeg i panik, for jeg vidste ikke, hvor hurtigt flammerne kunne sprede sig til resten af huset.«

Før Rikke Zimmer vidste af det, gik alle alarmer i huset i gang. Røgen var blevet opfanget. Også på kamera, og alarmselskabet havde slået alarm.

»En stemme råbte i hele huset, at vi skulle komme ud. Alle alarmer bimlede og bamlede, så vi fik da konstateret, at alarmerne virker. Også selvom vi helst havde været baggrunden foruden.«

Midt i kaosset kom Rikke Zimmers datter hjem fra en bytur. Hjem til et hus i flammer.

Flammerne tog hårdt fat i bryggerset. Vis mere Flammerne tog hårdt fat i bryggerset.

Ingen kom dog til skade. Voksne, børn og dyr søgte alle tilflugt i ejendommens anneks, og snart fik beredskabet fået bugt med ilden, der nok havde fået sit greb om bryggerset, men som ikke nåede at sprede sig.

Søndag er Rikke Zimmer rystet. Men fattet.

»Vi har det sådan set helt fint, selvom vi er lidt rastløse. Vi har jo ikke rigtig nogen steder at være, mens de er i gang med at gøre huset rent, så jeg håber, at vi snart kan få lov til at bruge bare lidt af det,« siger nordjyden og erkender så, at hun muligvis er lidt for optimistisk, hvad angår tidshorisonten.

På grund af slukningsarbejdet er huset fyldt med skum og os, som skal fjernes, før familien på fire atter kan rykke ind.

Rikke Zimmer fortæller, at arbejdet med oprydningen nu ligger hos Recover Nordic-skadeservice, der 'var på pletten med det samme og har knoklet hele dagen'. Vis mere Rikke Zimmer fortæller, at arbejdet med oprydningen nu ligger hos Recover Nordic-skadeservice, der 'var på pletten med det samme og har knoklet hele dagen'.

Indtil da bliver de i annekset, hvorfra de også kan passe de heste, de har på den nedlagte landejendom.

Ifølge Rikke Zimmer tog uvejret strømmen fra adskillige ejendomme i området ved Vellingshøjhedevej, ligesom indsatslederen under brandslukningen søndag morgen også pludseligt var nødt til at smutte, fordi der var meldinger om ild i en anden bygning, hvor lynene også havde været på visit.

Rikke Zimmer håber, at det er sidste gang, hun på så voldsom vis har stiftet bekendtskab med vejrets luner.

»Sikke en nat. Det havde jeg nok ikke lige regnet med.«