Klokken havde kun lige passeret 3 om natten 1. februar 2017, da Lykke Jensens mor brat vågner ved, at hun bliver revet ud af sin seng.

Forinden har hun ingenting hørt, men hun kan hurtigt konstatere, at der står to fremmede mænd i hendes soveværelse.

Hendes første tanke er, at de fremmede mænd vil voldtage hende eller måske endda slå hende ihjel.

»De lægger hende i sengen igen på maven, mens de binder hendes hænder på ryggen med store strips, som de strammer til. Så river de ringene af hendes fingre så hårdt, at hun brækker den ene lillefinger,« fortæller Lykke Jensen.

Var hun ikke blevet fundet, så havde hun været død Lykke Jensen

Har du været offer for et hjemmerøveri, eller kender du nogen, der har? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Lykke Jensens mor er forsvarsløs, da mændene gennemroder hendes hjem for værdigenstande, som de kan tage med sig fra det voldsomme hjemmerøveri, og hun kan end ikke råbe ad de fremmede mænd.

Om hovedet har de bundet gaffertape på en sådan måde, at hun stort set ikke kan få vejret.

Efter nogen tid forsvinder de to fremmede mænd fra hjemmet i Rønnede på Sjælland, og da Lykke Jensen dagen efter kommer forbi moderens hus, bliver hun mødt af et skræmmende syn.

Dømt for adskillige hjemmerøverier Fem medlemmer af en herboende kroatisk familie samt en ven af familien sad på anklagebænken, da Retten i Nykøbing Falster behandlede sagen tidligere i år. Fem af dem blev idømt mange års fængsel. Vennen til familien – 37-årig mand: Kendt skyldig i tre hjemmerøverier og fik otte års fængsel.

Faren i familien – 48-årig mand: Kendt skyldig i 24 hjemmerøverier og fik 12 års fængsel.

Ældste søn i familien – 23-årig mand: Kendt skyldig i 24 hjemmerøverier samt langvarig frihedsberøvelse og fik 15 års fængsel.

Mellemste søn – 20-årig mand: Kendt skyldig i 24 hjemmerøverier samt langvarig frihedsberøvelse og fik 15 års fængsel.

Moren i familien – 51-årig kvinde: Kendt skyldig i 24 hjemmerøverier og fik 12 års fængsel.

Yngste søn – 19-årig mand: Frikendt i alle tre forhold. Alle dømte bliver udvist af Danmark, men har anket sagen. Kilde: TV2 Øst.

»Jeg kører forbi hendes hus og tænker, at det ser mærkeligt ud. 'Hun er måske syg,' tænker jeg, og så smider jeg bilen i indkørslen for at se til hende. Da jeg kommer hen til døren, kan jeg se, at den er halvt åben, og pludselig kan jeg høre hende råbe 'hjælp'.«

Da Lykke Jensen får åbnet døren, bliver hun mødt at et voldsomt syn. Hendes mor står bagbundet foran hende. Gaffertapen, som hun havde for munden, er hun lykkedes med at få bidt ned, så hun kan få luft, og tapen rundt om benene har hun fået bearbejdet i en sådan grad, at hun kan bevæge sig væk fra soveværelset.

»Men var hun ikke blevet fundet, så havde hun været død. Hun kyssede døden,« fortæller Lykke Jensen om det voldsomme hjemmerøveri.

Siden skulle det vise sig, at Lykke Jensens mor var offer for en berygtet kroatisk hjemmerøverbande bestående af fem familiemedlemmer og familiens ven, der i januar i år blev idømt sammenlagt 62 års fængsel samt udvisning for en lang række hjemmerøverier ved Retten i Nykøbing Falster.

Banden ankede dommen, og fredag skal Lykke Jensen vidne i Østre Landsret – akkurat som hun gjorde i byretten. Hendes mor er for medtaget til at vidne, så derfor er det kun hendes afhøringer af politiet, der bliver anvendt.

Alvorlige konsekvenser

Den voldsomme oplevelse i februar 2017 har i dag sat sit tydelige og alvorlige aftryk på Lykke Jensens mors liv.

Som følge af hjemmerøveriet har Lykke Jensen nemlig fået ødelagt den ene nyre som følge af hjemmerøvernes hårdhændede behandling, og mentalt mærker hun også fortsat den skræmmende oplevelse.

Hjemmerøverne, der røvede Lykke Jensens mor, stod bag en lang række andre hjemmerøverier. Her er det billeder fra et hjemmerøveri, der også blev begået af dem i Klintholm. Foto: Per Rasmussen Vis mere Hjemmerøverne, der røvede Lykke Jensens mor, stod bag en lang række andre hjemmerøverier. Her er det billeder fra et hjemmerøveri, der også blev begået af dem i Klintholm. Foto: Per Rasmussen

»Hun sov hos mig i en lang periode bagefter. Hun har posttraumatisk stress, og hun sover med lyset tændt om natten,« siger Lykke Jensen og tilføjer:

»Hun vågner af og til skrigende om natten, og så er hun bange nu, når sagen igen er for retten – og særligt nu, når sagen er anket. Vi ved jo ikke, om de får en mindre straf,« siger Lykke Jensen.

Skærpes straffen?

Af den grund fulgte Lykke Jensens mor heller ikke sagen, da den kørte i byretten, ligesom hun heller ikke har i sinde at følge sagen nu, når den kører i Østre Landsret.

»Det er jo hårdt for ofrene, når den sådan fortsætter. De bliver ved med at skulle genopleve det. Så vi vil bare gerne have det hele overstået.«

Det var ikke kun den kroatiske bande, der ankede sagen.

Også anklageren valgte at anke sagen til landsretten med henblik på at få skærpet straffen. Til TV2 Øst siger anklager fra Statsadvokaten i København Charlotte Skovmand:

»De er allerede idømt en lang straf, men vi anker til skærpelse, fordi vi synes, at det er en meget grov sag med rigtig mange røverier. Vi mener godt, at det kan strammes.«

Antallet af hjemmerøverier er ifølge Danmarks Statistik faldet med godt halvdelen siden 2009, hvor der blev registreret 431 hjemmerøverier. I 2018 var det tal nede på 212.