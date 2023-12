Vindueskiggeri, hashrygning, hotelkrænkelser og skjulte solarieoptagelser.

B.T. har gennem en længere periode beskrevet, hvordan en 30-årig mand, der lige nu er aktuel i flere sager, har en lang række domme for grænseoverskridende adfærd bag sig. Faktisk blev han dømt så sent som i sidste uge.

Men det er ikke kun krænkelser og euforiserende stoffer, der optræder i den 30-åriges fortid.

Af en retsbog fra 2020 fremgår det således, at han også er dømt for at true en anden mand på livet i nogle voldsomme beskeder.

Over en periode på et halvt år sendte han beskeder, der 'var egnet til at fremkalde alvorlig frygt', som det lyder i dommen.

I flere af dem beskriver den dømte, hvordan han vil slå offeret ihjel.

»Er du klar til at få en kugle for panden?«

»En eller anden dag så for jeg dig om du skal skydes eller stikkes det finder du ud af god dag,« lyder det ordret i to af sagens beskeder.

I et tredje tilfælde skal den 30-årige have sendt en video af et skydevåben til en kvinde samt en besked, hvor der stod: »Den er gemt godt væk, til jeg skal bruge den på (den forurettede, red.).«

Frikendt for skruetrækkertrussel

Videoen er ikke det eneste grafiske materiale, han i perioden sendte til de to forurettede. Ved en anden lejlighed sendte han et billede af en taske til kvinden.

Sammen med billedet var en besked, hvor der stod: »Har pakket en taske med alt det jeg kan slå ham ihjel.«

Af beskederne fremgår det, at den 30-årige mener, at det mandlige offer har talt dårligt om hans familie.

Dommen, der lød på fire måneders fængsel, blev afsagt tilbage i 2020 ved Retten i Roskilde.

Den 30-årige var her også tiltalt for ved flere lejligheder at have truet manden fysisk. Han skulle blandt andet have truet med at slå manden ihjel, imens han pressede en skruetrækker ind i brystet på ham.

Den tiltalte blev dog frikendt for forholdene om fysiske trusler.

Udover forholdene om trusler blev den 30-årige dømt for at have taget i et dørhåndtag og kigget ind ad vinduet på en adresse i Greve.

Det er rettens opfattelse at manden havde til formål at stjæle, men at han gik igen, da han blev opdaget af personer i huset.

Lang række domme bag sig

Det er langt fra første gang, at den 30-årige er i kontakt med retssystemet, fordi han har kigget ind ad vinduer, der ikke er hans egne.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan den 30-årige har en lang række domme bag sig, der drejer sig om blufærdighedskrænkelse af kvinder.

Senest blev han i starten af december dømt for at have befølt to kvinder på Hotel CabInn i København.

Dommen blev afsagt ved Københavns Byret i sidste uge, men den 30-årige vender snart tilbage til anklagebænken.

I Næstved kører der lige nu en sag, hvor han er tiltalt for i mere end 30 tilfælde at have kigget ind ad vinduerne hos en række borgere i Slagelse.

Derudover er han lige nu sigtet for blandt andet at have filmet personer i et solcenter i Slagelse.

