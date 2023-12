'Kan man få finger under søvn?' og 'kan man blive tændt i søvne?'

Sådan lyder et par af de spørgsmål, som en 30-årig mand stillede Google i dagene mellem 7. og 12. august 2023.

Det er i de samme dage, han er tiltalt for at have brudt ind på flere kvinders værelser på Hotel Cabinn i København, hvor han har rørt ved dem, imens de sov.

Den 30-årige erkender at have befundet sig på kvindernes værelser, men nægter at han skulle have rørt ved dem.

Søgningerne, der også inkluderer ordlyden 'blindfold sleep orgasm', er mandag blevet fremlagt i Københavns Byret som en del af bevismaterialet mod den 30-årige.

Den første af søgningerne, 'blindfold surprise', blev foretaget 7. august – på dagen, hvor den første blufærdighedskrænkelse mod en kvinde skal have fundet sted.

Kvinden afgav mandag forklaring i Københavns Byret, men grundet sagens karakter fandt hendes vidneforklaring sted bag lukkede døre.

Den anden kvinde forklarede sig for åbne døre, og som B.T. tidligere har beskrevet, fortalte hun, at hun blev traumatiseret af oplevelsen, og at hun siden overgrebet er gået til psykolog for at bearbejde den.

Læs også Lurermandens mange forbrydelser: Dømt allerede for ti år siden

Udover forholdene om krænkelser på hotelværelserne er den 30-årige tiltalt for besiddelse af 40 gram hash og et større pengebeløb, som anklagemyndigheden mener, at han har skaffet på ulovlig vis.

Han erkender at have været i besiddelse af hashen, men nægter, at pengene er fremskaffet på ulovlig vis.

Vanekriminel

Det er langt fra første gang, at den 30-årige er i kontakt med retssystemet.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan den 30-årige mand flere gange er blevet dømt for at agere grænseoverskridende over for kvinder. Allerede i 2013 blev han dømt for at have beluret flere kvinder i et solcenter.

Derudover er han blandt andet tidligere dømt for at have franarret en kvinde intime billeder igennem en falsk profil på Facebook.

Udover sagen om begramsning på Hotel Cabinn har den 30-årige lige nu to andre igangværende sager om grænseoverskridende adfærd.

I den ene sag er han tiltalt for at have kigget og filmet ind ad vinduerne hos en række kvinder og piger i Slagelse-området.

Der forventes at falde dom i den sag i starten af det nye år.

I den anden sag er han sigtet for at have filmet en række kvinder ind ad deres vinduer, imens de var helt eller delvist afklædte.

Videoerne blev fundet på den 30-åriges telefon, da den blev ransaget i forbindelse med, at han blev anholdt for Cabinn-krænkelserne.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.