»Hun aner ikke, hvor store konsekvenser det kan have at indlede et forhold til sådan en person. Det bliver ekstremt slemt.«

Sådan lyder en advarsel fra 35-årige Betinna Brøns til den unge kvinde, der tirsdag fortæller til B.T, at hun skriver med Peter Madsen og har fået hans navn tattoveret på sin arm sammen med en rumraket.

Og Betinna Brøns ved, hvad hun taler om. I 2011 giftede hun sig med den 12 år ældre seriemorder Peter Lundin og begik med hendes egne ord 'sit livs fejltagelse'.

Betinna Brøns fortæller rystet til B.T., at hun synes, at det er ekstremt skræmmende at høre om forholdet mellem 18-årige Cammilla Kürstein og Peter Madsen.

Bjarne Skounborg alias Peter Lundin kysser Betinna Brøns efter deres vielse i 2011. Foto: PRIVATFOTO

»Det løber mig ærligt talt koldt ned ad ryggen. Jeg har gåsehud lige nu.«

Betinna Brøns skrev sit første brev til Peter Lundin, da hun var blot 24 år. Han svarede hurtigt, og så gik der ikke længe, før hun besøgte ham i fængslet første gang - og blev forelsket i en morder.

»Jeg tror, det starter med en nysgerrighed, og når man så ser mennesket og lægger forbrydelsen væk, så er det som at snakke med en almindelig person, og jo mere du lærer personen at kende, jo mere bliver det bare et helt almindeligt bekendtskab.«

Hendes eget forhold til Peter Lundin begyndte netop med nysgerrighed. En nysgerrighed, som hun nu kalder dum og naiv.

Bjarne Skounborg alias Peter Lundin hånd i hånd med Betinna Brøns ved deres bryllup. Foto: PRIVATFOTO

»Hun har måske gjort det samme, som jeg gjorde, og læst en masse artikler om ham og tænkt: 'Er han virkelig så farlig? Er han så stort et monster?'«

Betinna Brøns siger, at det er svært at forklare folk, der ikke har tilbragt en time med en morder, hvad det er, der kan virke dragende ved mænd som Peter Lundin og Peter Madsen. Alligevel giver hun et bud:

»Måske er det, fordi man har for meget empati. Man tænker lidt for meget med hjertet uden at tænke over, hvilke konsekvenser det kan have for en selv at indlede den slags forhold,« siger hun og fortsætter:

»Mænd som Peter Madsen og Peter Lundin er jo stadig mennesker. De har familie. De kan stadig være velfungerende ved siden af den kriminelle handling.«

18-årige Cammilla Kürstein viser de mange breve, hun i løbet af de sidste to år har fået tilsendt af den livstidsdømte morder Peter Madsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Sidste år gik Betinna Brøns ud i B.T. ud med en opfordring til Kriminalforsorgen om at forhindre andre kvinder i at begå samme fejl som hende.

Hun mener generelt, at der bør være flere regler, så man undgår situationer, hvor unge kvinder indleder forhold og relationer til mordere.

»Jeg tror ikke, at der var andet end regler dengang, der kunne have holdt mig fra ham. Jeg havde sat mig for, at jeg skulle ind og finde ud af, hvem den her person var, Det var fuldstændig ligemeget, hvad folk sagde til mig,« siger hun.

Betinna Brøns advarer kraftigt den unge kvinde mod at indlede et forhold til Peter Madsen, og hun opfordrer 18-årige Cammilla til at træde ti skridt tilbage og overveje, om hun er klar til, hvad det kommer til at betyde at have en relation til en mand som Peter Madsen:

(ARKIV) Peter Madsen, ingeniør, raket og u-bådsbygger den 9. maj 2017. Den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen opgiver at få sin sag prøvet ved landets øverste retsinstans. Det oplyser hans forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, til TV2 mandag den 8. oktober 2018. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

»Hun skal absolut ikke indlede et forhold til Peter Madsen. Hvad skal en 18-årig med sådan en person? Hun har jo hele livet foran sig. Hvis jeg kunne gå tilbage, så ville jeg også have tænkt over mine valg,« siger hun og fortsætter:

»Det er ikke så meget forholdet, der er det værste. Det er ligeså meget komplikationerne, det har. Det er tab af familie og venner. Det her kan altså få store konsekvenser for hendes tilværelse.«

Betinna Brøns mistede selv halvdelen af sin omgangskreds, og det meste af hendes familie vendte hende ryggen, da hun sagde sit endelige 'ja' til Peter Lundin ved deres vielse i Herstedvester Fængsel i 2011.

Hun ønsker for den 18-årige, at hendes omgangskreds vil være der for hende, og at hendes familie vil overveje at sende hende til en samtale med en psykolog.