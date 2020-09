Seriemorderen Peter Lundin sidder i fængsel på livstid for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner Brian og Dennis.

Men selv om indsatte i de lukkede danske fængsler ikke har adgang til internettet, har den berygtede morder alligevel en profil på Facebook, hvor han poster opslag og udgiver en podcast.

I dokumentarserien 'Forelsket i en morder' kommer det frem, at Peter Lundin er aktiv på sociale medier ved hjælp af personer uden for fængslet.

Peter Lundin har taget navneforandring flere gange. Først kaldte han sig Bjarne Skounborg, og siden ændrede han navn til Thomas Kristian Olesen. Profilen på Facebook er oprettet i et helt fjerde navn, og selv om han ikke har noget profilbillede, fremgår det tydeligt, at det er Peter Lundin, der står bag.

Morderen Peter Lundin, februar 2002. Foto: ANNETT BRUHN Vis mere Morderen Peter Lundin, februar 2002. Foto: ANNETT BRUHN

Profilen blev oprettet helt tilbage i 2018, og i januar 2020 blev der opslået en stilling som administrator af Facebook-profilen. I jobopslaget loves der 'god indtjening' og 'en dynamisk arbejdsplads'.

'Dit job vil navnlig omfatte: at modtage et opkald fra din leder og endvidere administrere beskeder/opgaver på Facebook,' lyder det i opslaget.

Sidenhen er der udkommet en lang række skriftlige opslag og lydfiler, der omhandler vilkårene i de danske fængsler. Lydfilerne bliver omtalt som 'podcast' og består af lange enetaler, hvor Peter Lundin med sit karakteristiske dansk-amerikanske accent agiterer for bedre vilkår i fængslerne.

Han mener blandt andet, at indsatte skal have bedre uddannelsesmuligheder, adgang til internettet og deres egen personlige mailadresse. Profilen bliver dog også brugt til at søge nye bekendtskaber, der kan komme på besøg i fængslerne.

Fakta: Peter Lundin Peter Lundin blev født i Roskilde 5. februar 1972. I 1991 slog han sin mor ihjel, og efter endt afsoning blev han udvist til Danmark. I juli 2000 slog han 36-årige Marianne Pedersen og hendes to sønner Brian og Dennis ihjel og parterede ligene. Han afsoner en dom på livsvarigt fængsel. Under sin afsoning har han været gift flere gange og er blevet far til en dreng. Han har også en 20-årig søn fra et tidligere forhold. Peter Lundin har anmodet om prøveløsladelse, men det er blevet afvist. To gange har han været på ledsaget udgang i forbindelse med sin fars sygdom og død.

Den 25. juni udsendte morderen en åben invitation til middag og debat i det, han kalder, 'Horsens Prison Salon'.

»Desuden byder jeg på lækre hjemmelavede retter (det er helt tilladt i danske fængsler for indsatte at lave mad til besøgende) samt at beværte gæster udefra. Et sådant besøg er identisk med et besøg på en eksklusiv cafe, hvor der skal reserveres tid,« skriver han og ledsager opslaget med en smiley.

På Facebook-profilen ligger der kopier af anmodningsblanketter til besøg og telefonsamtaler med Thomas K. Olesen, forsynet med Peter Lundins cpr-nummer.

»Glæder mig til at høre fra dig!« skriver han.

Lundin-sagen. Peter Lundin føres ud af Østre Landsret efter domsafsigelsen torsdag 15. marts 2001. Peter Lundin fik livsvarigt fængsel for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner. Dommen var enstemmig. (Foto: KELD NAVNTOFT/SCANPIX NORDFOTO 2001) Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Lundin-sagen. Peter Lundin føres ud af Østre Landsret efter domsafsigelsen torsdag 15. marts 2001. Peter Lundin fik livsvarigt fængsel for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner. Dommen var enstemmig. (Foto: KELD NAVNTOFT/SCANPIX NORDFOTO 2001) Foto: KELD NAVNTOFT

I en lydfil fortæller Peter Lundin på engelsk, at han har haft mange besøgende og telefonopkald gennem de mere end 20 år, han har siddet i fængsel.

»Jeg har haft hundredvis af besøg. Jeg har talt i telefon titusindvis af gange med mange, mange hundrede forskellige mennesker,« siger morderen.

Han fortæller, at 'podcasten', som han kalder lydfilerne, bliver optaget ved, at han ringer til en ven og indtaler en besked på vedkommendes telefonsvarer. Personen i den anden ende lægger herefter indslaget på Facebook og skriver et opslag på det sociale medie.

B.T. ville gerne have spurgt Kriminalforsorgen, hvorfor landets mest berygtede morder får lov til at have en Facebook-profil. En pressemedarbejder oplyser imidlertid, at Kriminalforsorgen af hensyn til tavshedspligten ikke udtaler sig om konkrete indsatte.