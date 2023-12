Politiet har nu lukket sagen om en serie af voldtægter, der ifølge anmelderen blev begået i Nykøbing Fængsel, der ligger ved Nykøbing Sjælland. 18 gange blev han ifølge anmeldelsen udsat for overgreb af en medfange, som han delte celle med.

Midt- og Vestsjællands Politi har lukket sagen, fordi de vurderer der er tale om påstand imod påstand samt mangel på beviser.

Anmelderen er en 24-årig mand, mens den dengang mistænkte var en 30-årig.

Efter politiet lukkede sagen i november, klagede den tidligere bistandsadvokat over afgørelsen til Statsadvokaten. Også her har de nu lukket sagen.

Kritiserer efterforskning

Den nye bistandsadvokat, Frederik Blicher Jepsen, er ikke enig, og i den forbindelse retter han kritik af politiets efterforskning i sagen, som han ikke mener har været fyldestgørende:

»Min klient er selvfølgelig blevet afhørt. Det samme blev manden, der var anmeldt i sagen. Derudover har man, så vidt jeg kan se, kun afhørt yderligere en person. Man har ikke afhørt fængslets personale eller de andre indsatte på samme gang i arresten,« fortæller advokaten.

Ifølge anmeldelsen udspandt de påståede overgreb sig henover nogle uger i det sene forår i år. Her var den 30-årige anbragt i fængslet, fordi han afsonede flere voldtægter. Den 24-årige var anbragt i arresten, fordi han var varetægtsfængslet.

Som varetægtsarrestant er den 24-årige belagt med besøgs- og brevkontrol, hvorfor det ikke er muligt komme i kontakt med ham. Men i forbindendelse med research har B.T. været kontakt med andre kilder med indsigt i sagen.

Anmeldt efter en måned

Ifølge anmeldelsen tog serien af overgreb sin begyndelse sidst i april måned. 18 gange blev den 24-årige – ifølge anmeldelsen – efterfølgende udsat for voldtægt på cellen.

Først godt en måned senere, 24. maj, anmeldte han sagen.

Kilderne fortæller, at den 24-årige var bange for den 30-årige, der tillige har en fortid i det storkøbenhavnske bandemiljø.

Yderligere to forhold spillede en væsentlig rolle.

Dels fordi, der er tale om det yderst tabubelagte begreb mandevoldtægt, dels fordi man i fængslet ikke sladrer til personalet, gik der så længe, før den 24-årig tog mod til sig og anmeldte sagen.

Her betroede han sig til en anden fange, der så fortalte personalet om sagen.

Ifølge kilderne blev fængslet lukket ned, og politiet blev tilkaldt. Den 24-årige blev afhørt på Roskilde politistation og blev ligeledes kørt til Rigshospitalet for undersøgelse.

Samtidig blev den 30-årige mistænkte fjernet og sendt til et andet fængsel.

Efter afhøring og undersøgelse blev den 24-årige kørt tilbage til Nykøbing Fængsel og anbragt i samme celle.

Kritik fra advokat

Bistandsadvokaten kritiserer sagsgangen:

»Ved andre voldtægtsanmeldelser plejer myndighederne at være klar til at sætte et større apparat i gang og afhøre alle mulige vidner. Det virker det ikke til, at man har gjort her,« siger han og tilføjer:

»Når jeg har set andre voldtægtssager, hvor det har været ord imod ord, så bliver sagerne ofte kørt alligevel. Særligt nu, hvor der har været politisk fokus på voldtægt,« siger Frederik Blicher Jepsen.

»Når der er tale om personer, der er frihedsberøvet af myndighederne, så har selvsamme myndigheder en særlig pligt til at passe på de her personer,« siger bistandsadvokaten.

»Vi skal nu vurdere, om der er muligheder for at stille fængslet og dermed Kriminalforsorgen til ansvar i sagen, « tilføjer han.

Advokaten understreger, at han ikke antyder, at den 30-årige er skyldig efter at Statsadvokaten endegyldigt har lukket sagen.

Han fortæller dog, at bevisbyrden er anderledes ved civile sager. Derfor kan det rent faktisk være muligt at stille fængslet og Kriminalforsorgen til ansvar, selv om myndighederne har droppet sagen.

En afvejning

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man følgende kommentar:

»Vi foretager altid en vurdering af, hvem det vil give mening at afhøre. Det har vi også gjort i denne sag. Og det er altid en konkret vurdering, om vi mener, at der er mulighed for at føre sagen i retten eller ej,« lyder det fra senioranklager, Andreas Dahl.«

»Vi kan kun som anklagemyndighed rejse tiltale, hvis vi tror på, at vi kan dømme den tiltalte. I denne sag er vurderingen blevet, at der ikke var grundlag for at gå videre med sagen,« siger han endvidere.

I forbindelse med kritikken har en kommunikationsmedarbejder ved Kriminalforsorgen har sendt følgende mailsvar:

'Kriminalforsorgen udtaler sig ikke om konkrete sager. Det er imidlertid dybt alvorligt, hvis der er mistanke om, at indsatte bliver udsat for overgreb i vores institutioner.

Vi har ansvaret for sikkerheden for de indsatte, som er i vores varetægt, og det er vores ansvar at sikre mod, at de lider overlast i vores institutioner.

Derfor tages henvendelser og mistanke om overgreb meget alvorligt, og der tages hånd om eventuelt forurettede.

Derudover kan det generelt oplyses, at personalet i fængsler og arresthuse er særdeles opmærksomme på sammensætningen af indsatte på afdelingerne, og at placering i dobbeltceller sker ud fra en konkret vurdering og såvidt muligt ved inddragelse af de indsatte', lyder det i mailsvaret.

