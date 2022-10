Lyt til artiklen

Fyns Politi har torsdag formiddag anholdt en 55-årig mand, der er sigtet for at fremsætte trusler mod Nyborg Gymnasium.

Manden blev anholdt på en adresse i Nyborg, efter at politiet i morgentimerne iværksatte en eftersøgning af ham – både på gymnasiet og på adresser i Nyborg.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse:



»På grund af truslerne iværksatte Fyns Politi en større undersøgelse af gymnasiet, og derfor blev både undervisningen samt en valgdebat aflyst,« lyder det.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk



Fyns Politi kan af hensyn til efterforskningen ikke oplyse yderligere om sagen.

Der vides derfor på nuværende tidspunkt ikke noget om, hvad truslerne nærmere har gået på.

Det var torsdag morgen, at politikredsen kunne oplyse, at man var til stede på gymnasiet for at lede efter 'en mistænkelig person', der muligvis havde 'gemt sig på stedet'.

Hele hændelsen udspillede sig samtidig kort tid før, at der efter planen skulle afholdes en stor valgdebat i Multihallen for gymnasieeleverne klokken 10.

Blandt andet stod Venstres Lars Christian Lilleholt, Socialdemokratiets Trine Bramsen og De Konservatives Mai Mercado til at deltage.

Det blev som følge af politiets tilstedeværelse på gymnasiet og efterforskningen af sagen aflyst:

'Uventet drejning. Vores debat på Nyborg Gymnasium er aflyst, fordi politiet eftersøger en person, der har søgt tilflugt. Alle elever er sendt hjem, og politiet er massivt til stede. Det er valgkampens største debat, men jeg håber at få planlagt en ny på vegne af debatholdet,' skrev Mai Mercado på Twitter klokken 9.46.

På gymnasiets Facebook-side skrev rektor Henrik Vestergaard Stokholm tidligere torsdag, at sagen 'ikke har ikke noget med skolens ansatte, elever eller aktiviteter at gøre':

»Politiets efterforskning trækker ud, og derfor kan vi ikke åbne skolen i dag, og ingen må møde op eller komme ind. Vi aflyser derfor alle aktiviteter og undervisning,« skrev han og tilføjede:

»Ingen skal være nervøse, for Fyns Politi har helt styr på situationen – og det handler som sagt ikke om NG (Nyborg Gymnasium, red.), men jeg kan ikke sige mere nu. Jeg ked af, at dagen skal starte sådan her, men der er ikke noget at gøre.«