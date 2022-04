For knap ti måneder siden blev 21-årige Lukas William Andersen nærmeste vidne til noget, som ingen bør opleve. En grusom vold mod hans papmor, som dagen efter kostede hende livet.

Nu står han frem og sætter ord på den tragiske hændelse, som hans 61-årige far, Søren Andersen, netop har fået en dom på syv års fængsel for ved Byretten i Aarhus.

En fængselsdom, som gør, at Lukas' skuldre er blevet lettet.

»Jeg tænker, det er fortjent ud fra de vidneforklaringer, der har været, og hvad der ellers er blevet sagt. Jeg var i hvert fald blevet chokeret, hvis han var blevet frifundet,« siger han til B.T., da vi taler med ham kort efter domsafsigelsen.

Kort før midnat 8. juni 2021 kom han sammen med en kammerat hjem til familiens hus i Aarhus-forstaden Lystrup, hvor han boede sammen med faren og papmoren.

Fra værelset kunne de to kammerater høre, at forældrene skændtes, og at hans papmor, 62-årige Hanne Andersen, råbte i forsvar.

Men da det var noget, Lukas William Andersen ofte oplevede i forbindelse med forældrene alkoholmisbrug, gjorde han ikke noget nærmere ved det.

»Jeg valgte ikke at gøre noget ved det, fordi det ikke var ud over det sædvanlige. Det havde været sådan i lang tid, men så skete der desværre det mest forfærdelige, der kunne ske,« forklarer han.

Dagen efter blev Hanne Andersen bragt til hospitalet med 22 skader fordelt på store dele af kroppen, otte af dem i hovedet.

Desuden blev der fundet 23 andre læsioner på hende af ældre dato. Kort efter døde hun.

Et kæmpe tab for den unge mand, der mistede sin biologiske mor som toårig og derefter opbyggede et tæt forhold til den nu afdøde kvinde, der kom ind i hans liv, da han var omkring otte-ni år.

»Hun kom ind og overtog morrollen og var der som en mor for mig. Hun var der meget mere for mig, end min far var. Vi var super, super tætte,« forklarer han.

Søren Andersen har gennem hele sagen nægtet sig skyldig. Derfor ankede han også dommen på stedet, da den blev afsagt mandag eftermiddag.

Det er uvist, hvornår sagen skal for landsretten.