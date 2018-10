Forsikringen dækker ikke tyveri af smykker, med mindre at dørene og vinduerne har været låst og tilhaspet.

København. Selv om solen brager igennem, og temperaturerne er høje, skal man være meget varsom med at åbne vinduerne i hjemmet for at køle rummene ned.

I en afgørelse tirsdag har Østre Landsret slået fast, at et smykketyveri til cirka 560.000 kroner i et rækkehus ikke dækkes af forsikringen, fordi vinduet ikke var helt lukket.

Vinduet havde godt nok sikringsbeslag på og var åbnet i den inderste position. Men det er alligevel ikke nok til, at smykkerne kan dækkes af forsikringen.

- Der er intet usædvanligt i afgørelsen. Det er lige efter bogen, fortæller Ole Vidstrup, konsulent i Forsikringsoplysningen under brancheorganisation Forsikring og Pension.

- I sommer havde vi rigtig mange af den her slags sager, fordi folk havde vinduer og terrassedøre åbne.

Forsikringen havde dog efter alt at dømme dækket tabet, hvis der var blevet stjålet eksempelvis møbler eller elektronik. Men med smykker er det en anden sag.

- Der er ikke tale om et indbrud, hvis der har været åbne vinduer i huset.

- Det svarer til, at man lader hoveddøren stå åben. Og så dækker forsikringen ikke, siger Ole Vidstrup.

Der er dog den undtagelse, at forsikringen dækker, hvis indbruddet med smykkerne sker i rum, hvor man ligger og sover.

