Huset til en af de tiltalte i sagen om svindel i Forsvaret gennemgik i 2016 en bemærkelsesværdig forvandling.

Det afdækker luftfotos fra 2014, 2016 og 2019, som B.T. har fundet på hjemmesiden 'dingeo.dk'

Billederne viser, at medarbejderens parcelhus i 2016 fik både vokseværk og et nyt tag.

Det er i samme periode, at medarbejderen, som da var ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, ifølge anklageskriftet i sagen mod ham fik Forsvaret til at betale dels en omfattende renovering, dels en udbygning af hans og konens hus til en værdi på godt 1,7 millioner kroner.

Skandalen kort fortalt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet omdrejningspunkt i en alvorlig sag om mulig svindel og bestikkelse.

Rigsrevisionen har afdækket alvorlige fejl og manglende kontrol med indkøbene hos Ejendomsstyrelsen.

Ligeledes er der tiltale mod to tidligere ansatte for at have begået svindel for i alt 1,8 mio. kr. I samme sag er tre andre personer tiltalt.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har valgt at tjenestefritage direktøren hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans J. Høyer, samt koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen. Sidstnævnte får dog ny stilling.

Forsvarsministeriets departementchef Thomas Ahrenkiel erkender i notat, at han seks gange fra september til november er informeret om skandalen. Alligevel informerede han først 4. december ministeren om sagen. Han har dog indtil videre fået lov at beholde sin stilling.

Dette skete i samarbejde med en medarbejder fra Kemp & Lauritzen, som den ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kendte i forvejen. Begge er nu tiltalt i svindelsagen.

Sagen er en del af korruptionssagen i styrelsen, som har ført til tiltale af fem personer i alt.

Billederne fra luften viser, at parcelhuset i 2012 blot er af beskeden størrelse.

I 2016 sker der noget. Da viser billederne, at den svindelmistænkte har gang i en større renovering og tilbygning. Der er både stillads og presenninger ud over et område, som dækker mere end det oprindelige hus.

Billederne stemmer overens med det, der står i anklageskriftet. Nemlig at den ansatte fik det, som kaldes 'fordele' for over 1,7 millioner kroner, ved at få firmaet Kemp & Lauritzen til at betale for håndværkerydelser til den svindelmistænktes private tilbygning og renovering.

Ydelser, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse efterfølgende betalte helt eller delvis.

Det skete netop i perioden fra 6. oktober 2015 til 6. oktober 2016, fremgår det.

Resultatet ses efterfølgende af et nyere luftfoto fra 2019. Dels er huset nu større. Fra tidligere at have været et firkantet hus er der nu tale om et vinkelhus. Flere kvadratmeter er altså kommet til.

Også taget har forandret sig. Det gamle brune tag er skiftet ud med et mørkt nyt listetag.

B.T. kan ikke beskrive yderligere detaljer i sagen, fordi den tiltaltes forsvarer har anmodet om navneforbud i sagen. B.T. har været i kontakt med den tiltalte, som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig.

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse holder til på Hjørring Kaserne. Forsvaret undersøger mulig svindel i styrelsen.. Foto: Henning Bagger

Den ansattes angivelige svindel kunne kun lade sig gøre, fordi han samarbejdede med en medarbejder hos Kemp & Lauritzen.

Direktør i Kemp & Lauritzen Peter Kaas Hammer stiller gerne op til interview om sagen.

Hvordan kunne der foregå svindel i jeres virksomhed?

»Vi ser det som svindel mellem to individer, som er lykkedes med at udnytte systemerne på Forsvarets side og på Kemp & Lauritzens side. Det er vi irriterede over, men vi er glade for, at vi i 2016 opdagede det.«

Har jeres systemer været gode nok, eftersom svindlen kunne foregå?

»Det har kunnet foregå i et stykke tid, og dermed har der været nogle ting i vores system, som man godt kunne styrke. Jeg er glad ved, at vi opdagede det. Siden har vi opstrammet vores godkendelsesprocedure og indført en whistleblowerordning for medarbejdere og kunder.«

»Vi ville gerne have opdaget det tidligere, men vi er glade for, at det i det hele taget blev opdaget,« siger Peter Kaas Hammer.

Hele korruptionssagen tog fart i sidste uge, da Rigsrevisionen påpegede store fejl og manglende kontrol af indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har sendt et rejsehold til styrelsen i Hjørring for at komme til bunds i sagen.