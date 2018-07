To helt unge bandemedlemmer risikerer hver især at blive idømt fængsel på livstid to gange.

København. En dommer i København har tirsdag besluttet, at to drabstiltalte medlemmer af Loyal To Familia (LTF) som absolut minimum skal tilbringe de kommende otte måneder bag tremmer, indtil de har fået deres dom.

Hvis de to mænd på 18 og 22 år kendes skyldige i to nævningesager om drab og drabsforsøg, som de begge er tiltalt i, risikerer tilværelsen som indsat dog nærmere at blive permanent.

I begge sager ventes anklageren således at nedlægge påstand om fængsel på livstid. Det sker med henvisning til, at forbrydelserne er begået som led i en bandekonflikt, og i sådanne sager kan straffen vokse til det dobbelte.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to LTF'ere i løbet af 17 dage sidste år forsøgte at dræbe otte Brothas-medlemmer. En niende person, der kendte flere Brothas-folk, endte de ifølge anklagen med at slå ihjel.

Det skete, da den 22-årige Ghassan Ali Hussein om eftermiddagen 9. november sad i en bil i Mjølnerparken med to venner. Ali Hussein blev ramt af seks skud og døde på stedet. En 19-årig kammerat blev såret.

Godt to uger tidligere - 23. oktober 2017 - deltog de to tiltalte ifølge anklagen sammen med 13 andre bandefolk i en anden voldsom aktion.

I anklageskriftet kan man læse, hvordan den store gruppe bandefolk bevæbnet med knive og slagvåben løb ind i Mjølnerparken, hvor fem ledende medlemmer af Brothas var forsamlet.

Selv om de fem unge nåede at stikke af, forekommer LTF'ernes fremgangsmåde så planlagt, at der er rejst tiltale for drabsforsøg.

I minutterne efter optrinnet viste de da også efter anklagerens mening med al tydelighed, at de var klar til at dræbe. På Tagensvej overfaldt de således endnu en person og efterlod ham i overhængende livsfare.

De to sager er så omfattende, at anklagemyndigheden har afvist at slå dem sammen til én samlet straffesag. I stedet kører de sideløbende ved to forskellige domstole.

Sagen om de seks drabsforsøg indledes 11. januar 2019 ved Retten på Frederiksberg. Efter 20 retsmøder ventes dommen 22. marts.

I sagen om drabet og de to drabsforsøg har Københavns Byret afsat 13 retsdage med start 21. januar. Her ventes dommen i april.

Selv om mændene i begge tilfælde risikerer landets strengeste straf, risikerer de ikke at skulle afsone to livstidsstraffe hver. I modsætning til USA lægger man i Danmark nemlig ikke straffe ovenpå hinanden.

Alligevel kan det have indflydelse for ens mulighed for prøveløsladelse, hvis man bliver idømt livstid flere gange. Det kan være et argument for, at tidlig prøveløsladelse i hvert fald ikke kan komme på tale.

I gennemsnit bliver livstidsdømte løsladt efter 17 års fængsel.

/ritzau/