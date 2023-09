En teenagedreng skal tilbringe knap to uger bag tremmer efter torsdag at være blevet varetægtsfængslet ved Københavns Byret.

Ifølge politiet er han nemlig medlem af den forbudte bande Loyal to Familie, og ikke mindre en fire gange skal han have opholdt sig steder, han ikke måtte være.

I et opslag på det sociale medie X oplyser Københavns Politi mere konkret, at han er sigtet for at have overtrådt sit opholdsforbud.

Et forbud, der altså betyder, at han ikke må opholde sig i et bestemt område. Et forbud, der skal 'medvirke til, at LTF ikke videreføres', efter en Højesteretsdom i 2021 gjorde banden forbudt.

I Dommervagten blev det besluttet, at den unge skulle varetægtsfængsles i 13 dage.

Fængslingen af den 18-årige sker i en tid med visitationszoner flere steder i København. Et tiltag, der kommer i kølvandet på det, som politiet beskriver som en voldelig konflikt mellem den forbudte bande og rockerne fra Hells Angels.

Zonerne dækker store områder på både Christianshavn og Amager samt på Nørrebro og i Nordvest.

B.T. har fået aktindsigt i Københavns Politis begrundelse for visitationszonerne. Heri lyder det blandt andet:

'Den ene gruppering holder til omkring Indre Nørrebro samt området omkring Holmbladsgade på Amager, og den anden gruppering holder til på Ydre Nørrebro/Nordvest og Siljangade på Amager.'

'Begge grupperinger færdes desuden på Christiania, hvor de er en del af det organiserede hashsalg.'

Lørdag 9. september skete der en eksplosion ved HA-klubhuset på Svanevej. Politiet mener, at episoden skal ses i lyset af den igangværende konflikt. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Lørdag 9. september skete der en eksplosion ved HA-klubhuset på Svanevej. Politiet mener, at episoden skal ses i lyset af den igangværende konflikt. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Det er politiets opfattelse, at konflikten mellem de to grupperinger har varet siden starten af juli, og at den har resulteret i flere voldelige hændelser. Konkret bliver tre nævnt.

Drabet på Christiania, en brand i en opgang på Nørrebro og et voldsomt overfald i Møllegade Nørrebro.

B.T. har tidligere beskrevet, at sidstnævnte episode fandt sted 2. juli omkring klokken 20.15.

Her hang en gruppe mænd ud på et grønt område, da to til tre mænd ankom på cykel og konfronterede gruppen. Konfrontationen blev voldelig, og ifølge politiet blev en mand slået, fik sprøjtet peberspray i ansigtet, ligesom han blev forsøgt tvunget ind i et køretøj.

Det er politiets vurdering, at der er risiko for, at der vil ske flere voldelige sammenstød.

'Det er politiets vurdering, at grupperingerne opholder sig i zonerne, hvorfra de planlægger og udfører bevæbnet vagtvirksomhed, ligesom det er politiets vurdering, at yderligere voldelige angreb med størst sandsynlighed vil finde sted i zonerne,' lyder det i begrundelsen.

I sagen om branden er der for nuværende ingen fængslede, mens fem sidder varetægtsfængslet for overfaldet i Møllegade.

Fem personer er blevet ramt af skud den sidste lørdag i august. Én blev dræbt. Der er tale om et 30-årig HA-prøvemedlem, og det er politiets opfattelse, at drabet er en del af konflikten. Foto: Anthon Unger/Her&nu/Ritzau Scanpix Vis mere Fem personer er blevet ramt af skud den sidste lørdag i august. Én blev dræbt. Der er tale om et 30-årig HA-prøvemedlem, og det er politiets opfattelse, at drabet er en del af konflikten. Foto: Anthon Unger/Her&nu/Ritzau Scanpix

I drabssagen på Christiania sidder nu tre mænd med relation til LTF fængslet. Den seneste blev tirsdag over middag varetægtsfængslet.

Han er sigtet for medvirken til drabet på HA'eren, medvirken til drabsforsøg på fire umiddelbart tilfældige mennesker, der opholdt sig på Christiania på gerningstidspunktet, samt ulovlig våbenbesiddelse.

Alle tre nægter de sig skyldige.

Tidligt om morgenen lørdag 9. september lød så pludseligt et kæmpe brag fra Hells Angels' klubhus på Svanevej på Nørrebro. En eksplosion havde fundet sted. Blæst vinduer ind og smadret klubbens skilt.

Også denne episode menes at trække tråde til konflikten, og politiet efterlyser vidner, der måtte have set to mørkklædte personer løbe fra stedet.

Foruden visitationszoner har politiet som konsekvens af konflikten lukket flere rockerborge rundt omkring på Sjælland. Derudover er der indført skærpede strafzoner.

