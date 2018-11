Tirsdag fortsatte retssagen mod 14 personer med tråde til LTF, der er tiltalt for blandt andet afpresning og vold, ved retten i Roskilde.

Tiltalt for afpresning af særlig grov beskaffenhed skulle to af de i alt 14 tiltalte tirsdag afgive forklaring for retten.

Ifølge anklageskriftet skulle de to personer adskillige gange have truet med, at de var en del af bandegrupperingen LTF med henblik på at få to personer til at betale først 10.000 kroner og senere 95.000 kroner.

'Det LTF - skal du fuck med os,' skulle den ene af de to tiltalte angiveligt have skrevet til den ene forurettede - en ung mand.

Sagen kort 14 personer med tråde til bandegrupperingen LTF er tiltalt i af den hidtil største bandesager. De 14 mænd er i alderen 21 - 34 år og er tiltalt for flere forhold om henholdsvis grov narkotikaforbrydelse, afpresning, vold og våbenbesiddelse hovedsageligt begået i Køge-området. Der er afsat 54 retsdage i sagen, og der forventes at falde dom i april 2018.

Den tiltalte forklarede ved dagens afhøring, at han kendte den unge mand, der havde lånt penge af ham, og at han naturligvis gerne vil have pengene tilbage. Han afviste, at han på nogen måde skulle have truet den unge mand eller den anden forurettede.

Han huskede desuden heller ikke beløbets størrelse, men forklarede, at det formentlig lå i omegnen af 10.000 kroner. Undervejs i dagens retsmøde blev der desuden vist en besked, hvori den tiltalte ifølge anklagemyndigheden skulle have skrevet til den unge mand, at han skulle betale 95.000 kroner, ellers måtte den forurettede give sin families bil.

'Hør, om 20 dage skal jeg have mine penge. 95.000 kroner. Hvis ikke må din familie give deres bil,' lød det i beskeden.

Den tiltalte forklarede imidlertid, at det var den forurettede selv, der havde sagt, at han ville betale 95.000 kroner eller alternativt give sin fars bil, som den forurettede var blevet lovet, hvis han klarede sig godt igennem den afvænning, han var på.

»Jeg er ikke typen, der går til familien. Så det her havde ikke noget med hans familie at gøre,« lød det fra den tiltalte.

Den anden tiltalte i sagen skulle ligeledes afgive forklaring i sagen. Han afviste imidlertid, at han havde nogen relation til de to forurettede. Han vidste dog, hvem den unge mand var perifert. Vedkommende var ifølge de to tiltalte en person, der jævnligt lånte penge af folk.

»Jeg lovede guld og grønne skove«

De to forurettede afgav ligeledes forklaring for retten tirsdag. Her forklarede den unge mand, at han havde lånt penge af den tiltalte, og at de to i øvrigt var gode venner.

Han forklarede videre, at han var ludoman, og at han i den forbindelse ofte havde lånt penge af folk. Han medgav, at han gennem tiden havde været dårlig til at betale pengene tilbage, men at han trods de ovenstående beskeder ikke på nogen måder havde følt sig truet.

»Jeg lovede guld og grønne skove. Jeg har ikke rigtig følt mig truet. Det er en af mine venner, så jeg ved godt, at han ikke mener det, han skriver,« forklarede den unge mand, adspurgt om de beskeder, han ifølge anklagemyndigheden havde modtaget fra den tiltalte.

Han forklarede videre, at det var ham selv, der havde lovet den tiltalte, at han ville stjæle sin fars bil, så han kunne bruge den som betaling, men han afviste, at han på noget tidspunkt skulle have følt sig afpresset af nogen af de tiltalte.

Der er i alt afsat 54 retsdage til sagen mod de 14 personer. Der forventes at falde dom i april 2018.