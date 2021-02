Mandag har Østre Landsret afgjort fremtiden for ni unge mænd, der alle havde relation til banden Loyal to Familia.

Fire af mændene - herunder bandens vicepræsident - er blevet udvist af Danmark for bestandig, og en har fået en betinget udvisning.

Resten har fået fængselsstraffe på mellem 2 år og 9 måneder og 7 år og 6 måneder.

Østre Landsret stadfæster altså otte ud af ni af byrettens domme. Kun én har fået nedsat sin straf, da han er blevet idømt en fængselsstraf i en anden sag. Det skriver Sjællandske Medier.

De enkelte mænds domme: Ni mænd er i alt dømt i sagen. Her kan man se deres domme: Akeel Mohamad Rashid Al-Badri: Byretsdommen på 4 års fængsel stadfæstes. Han udvises for bestandig. Han er frifundet for opholdsforbud.

Selcuk Can: Byretsdommen på 2 år og 9 måneder stadfæstes. Han udvises for bestandig.

Samir Setar Gabar Al-Maliki: Byretsdommen på 5 år og 6 måneders fængsel stadfæstes. Han udvises for bestandig. Han er frifundet for påstanden om opholdsforbud.

Coskun Gøcer: 4 år og syv måneders fængsel. Udvises for bestandig. Frifundet for påstanden om opholdsforbud.

Kryber Gul Gulabzoi: Byretsdommen på 3 år og 6 måneder fængsel stadfæstes, betinget udvist, frifundet for påstanden om opholdsforbud.

Johnny Antoine Fakhry: Byretsdommen på 7 år og 6 måneders fængsel stadfæstes, frifundet for påstanden om opholdsforbud.

Nikolaj Emil Kellit: 3 år og 6 måneder fængsel. Det er en formildelse af byretsdommen, hvor han fik 5 år og 6 måneder. Det skyldes, at han er blevet idømt en fængselsstraf i en anden sag.

Ricardo Liam Correa Petersen, Byretsdommen på 2 år og 6 måneder stadfæstes. Han er frifundet for påstanden om udvisning.

Omar Adnan Qundus, Byretsdommen på 2 år 6 måneder stadfæstes.

Og med det har Østre Landsret fået sat et punktum i en kæmpe bandesag, som har udspillet sig i Køge.

De ni mænd, der er dømt i sagen, er i forvejen fundet skyldige af landsretten, som har slået fast, at de enten var medlemmer eller prøvemedlemmer af banden, som siden 2018 har været forbudt.

Otte af mændene har begået afpresning. Ofrene befandt sig i en udsat situation, har en af anklagerne ved et tidligere retsmøde sagt.

» Man har systematisk slået kløerne i mennesker, der havde problemer med misbrug og spillegæld,« sagde anklager Christian Nielsen.

Et af ofrene var en værgeløs mand, som blev omringet og derefter sparket og slået under et planlagt overfald i Hastrup Parken i Køge. Han blev pålagt en såkaldt dummebøde.

Sagen er blevet efterforsket af politiet under kodeordet »Operation Sundown« og handler om blandt andet grov afpresning, narkotika, våben og indbrud.

Den aktuelle konkrete sag blev i første omgang afgjort af byretten i Roskilde i april 2019. Her blev tre udvist, mens tre andre fik lov til at blive, fordi udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, lød det.

Men i landsretten har senioranklager Mads Kruse fra Statsadvokaten i København krævet samtlige seks udvist. Det blev dog kun til fire reelle udvisninger og en betinget udvisning.