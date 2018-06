En 27-årig mand er sigtet for at have skudt mod 24-årig. En uge senere blev den 24-årige dræbt.

Frederiksberg. Politiet anholdt onsdag en 27-årig mand, som er blevet sigtet for drabsforsøg i Brønshøj 8. marts.

Det oplyser politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi.

Den sigtede er ifølge Ritzaus oplysninger medlem af banden Loyal To Familia, og han fremstilles torsdag formiddag i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Ved drabsforsøget 8. marts affyrede den 27-årige ifølge politiet en række skud mod et andet medlem af Loyal To Familia.

Der var tale om 24-årige Ari Hussein, som cirka en uge senere blev fundet likvideret i Valbyparken.

Ekstra Bladet, der er til stede ved grundlovsforhøret, skriver, at den sigtede har flere synlige LTF-tatoveringer på kroppen. Han har tilbagestrøget hår og fipskæg.

Dommeren har valgt at lukke dørene ved grundlovsforhøret, så offentligheden får ikke mandens forklaring - hvis han vil give den - at høre.

Inden da fik den 27-årige mand dog mulighed for at sige, at han nægter sig skyldig, skriver Ekstra Bladet.

Gerningsmændene bag drabet i Valbyparken er stadig på fri fod.

/ritzau/