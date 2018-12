Efter en skudepisode i Mjølnerparken idømmes en ung mand 20 års fængsel. Tre blev frifundet for anklagen.

Københavns Byret idømmer mandag et 20-årigt medlem af banden Loyal To Familia 20 års fængsel for drabsforsøg på to betjente i civil, som han troede var fra grupperingen Brothas.

Det var i september sidste år, at der blev affyret en serie skud fra en motorcykel mod to mænd i en gård i Mjølnerparken i København.

De to var betjente, der sad i en civil patruljebil.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der var tale om en forveksling. Angriberne troede angiveligt, at mændene tilhørte grupperingen Brothas.

Laura Birch, der er specialanklager, måtte onsdag i sidste uge se tre andre blive frikendt for anklagen om, at de ville dræbe de to personer i Mjølnerparken.

